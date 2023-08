MeteoLux coloca o sul do Luxemburgo em alerta amarelo

O calor vai manter-se até quarta-feira, segundo as previsões dos metereologistas.

O calor está de volta. A MeteoLux colocou o sul do país sob aviso amarelo devido às temperaturas elevadas (14h-19h), principalmente no domingo, mas também na segunda-feira.

Este domingo, o tempo é seco com céu nublado. As temperaturas rondarão os 27 a 29 graus durante a tarde, e entre 29 e 31°C no sul.

Na segunda-feira, o tempo manter-se-á seco com temperaturas igualmente elevadas. O tempo não será mais clemente na terça e na quarta-feira, com 28 a 30°C na terça e 29 a 31°C na quarta-feira.

O fim de semana será um pouco mais fresco, com 24 a 26°C na quinta-feira e 19 a 21°C na sexta-feira.