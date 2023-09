Metade dos militares luxemburgueses na fronteira da guerra é de origem portuguesa

São 26 soldados que estão estacionados num campo militar romeno, em plena Transilvânia, a 200 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

Foi uma verdadeira surpresa quando há uns meses as tropas portuguesas chegaram ao campo militar de Cincu, em plena Transilvânia, na Roménia. Quando encontraram os soldados do contingente luxemburguês aperceberam-se que podiam falar português com metade dos combatentes.

Multiplicaram-se em abraços, numa festa, por encontrarem na outra ponta da Europa alguém que fala a mesma língua, conta, entre sorrisos, a tenente Audrey, chefe do pelotão de reconhecimento luxemburguês na Roménia. “Temos muito portugueses no grupo”, afirma o primeiro soldado chefe Aly.

Quase metade dos soldados que compõe a força do Luxemburgo, que está instalada na Roménia, é de origem lusófona. Os militares estão num campo situado a 200 quilómetros da fronteira com a Ucrânia. Um lugar onde a ofensiva russa se aproxima perigosamente. Os ataques já estão a acontecer a 800 metros, mesmo às portas da Roménia, revelou o presidente romeno durante a visita de Xavier Bettel ao país que decorreu esta semana.

Guerra próxima

Apesar de estarmos rodeados de uma paisagem pintada de um verde deslumbrante, sente-se que a guerra está próxima. Durante o dia, o contingente militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), composto por 1.400 soldados belgas, romenos e franceses sob comando francês, multiplica-se em exercícios militares.

Os soldados estão alerta como se um ataque pudesse acontecer a qualquer momento. O Contacto não pôde falar com os soldados de origem lusófona. Um jovem luxemburguês ruivo falou por todos os militares. O primeiro-soldado chefe Aly está neste posto, há dois meses. Está preocupado com o aproximar da guerra?, pergunto. “Estamos bem equipados e preparados para o pior caso”, responde sem hesitar.

Quanto ao quotidiano das tropas: “Durante o dia, temos muito exercícios em que treinamos com outras nacionalidades para melhorar o trabalho em grupo”, descreve Aly. A sua última missão foi no Mali.

Durante um ano e meio, o pelotão treinou para estar presente neste terreno. Uma operação liderada pela tenente Audrey, chefe do pelotão de reconhecimento luxemburguês na Roménia. “Há exercícios e treinos todos os dias, para além das operações de manutenção”, descreve.

Quanto ao facto de ser a única mulher no pelotão e estar a liderar os soldados, não hesita na resposta: “Vestimos um uniforme, o que faz com que sejamos todos iguais. As ordens são respeitadas como se fossemos homens. Não há qualquer diferença, sejamos mulheres ou homens”, responde.