Os melhores percursos para andar de bicicleta no Luxemburgo

O Luxemburgo adora ciclismo. Já produziu vários vencedores da Volta à França e é frequente encontrar pessoas em cima das suas bicicletas, tanto na estrada como fora dela.

Com 23 pistas nacionais para ciclistas e 600 km de ciclovias (e mais 700 km de trilhos para bicicletas de montanha), é difícil escolher os melhores percursos. Por isso, reunimos uma seleção de percursos que se adequam a famílias, principiantes e ciclistas mais exigentes.

Se precisar de alugar uma bicicleta na cidade ou nos subúrbios vizinhos, Vel'OH tem mais de 124 estações de bicicletas. Caso contrário, encontrará locais de aluguer de bicicletas em todo o Grão-Ducado, muitas vezes perto de zonas com vários circuitos e percursos cicláveis. Pode encontrar uma lista aqui.

Pode encontrar mais informações sobre as várias iniciativas de ciclismo geridas pelo governo aqui, e o site da Pro-Velo é uma mina de informações, desde mapas e circuitos, a passeios e aulas de ciclismo. Visit Luxembourg tem uma secção sobre formas de descobrir o país em duas rodas, incluindo rotas e locais para alugar bicicletas.

Velosummer 2023 e transferes de bagagem gratuitos

O Velosummer 2023 tem 13 circuitos cicláveis disponíveis de 29 de julho a 27 de agosto em 65 municípios. As bicicletas terão prioridade sobre os automóveis e as estradas serão encerradas, sobretudo aos fins de semana.

Pode descarregar informações sobre pontos turísticos, restaurantes e rotas na aplicação Visit Luxembourg e encontrar mais informações sobre e quando, no site do Velosummer.

O serviço de bagagens movewecarry.lu transporta gratuitamente as suas malas de um local de alojamento para outro, deixando-o livre para pedalar. Está disponível de abril até ao final de novembro.

Subsídio governamental para bicicletas até março de 2024

Para incentivar os luxemburgueses a optarem pela mobilidade elétrica e pelos transportes ecológicos, o Ministério do Ambiente, do Clima e do Desenvolvimento Sustentável oferece um subsídio para a compra de uma bicicleta nova ou de uma bicicleta a pedal com assistência eléctrica (até 25 km/h). Esta subvenção, que corresponde a 50% do preço da bicicleta, IVA excluído, e a um limite de 600 euros, foi prorrogada até ao final de março de 2024. Mas note-se que o reembolso pode demorar um ano ou mais.

Algumas autarquias locais estão a oferecer subsídios adicionais para além dos oferecidos pelo governo. Pode encontrar uma lista dos municípios e dos subsídios aqui.

Ciclovias a experimentar

Tenha em atenção que, de tempos a tempos, podem ocorrer obras que alterem o percurso ou limitem o acesso a algumas ciclovias. Esta ligação ajudá-lo-á a encontrar a ciclovia nacional mais próxima da sua localização.

Trilhos para bicicletas de montanha em Wiltz

As famílias podem aperfeiçoar as suas capacidades de ciclismo de montanha no BikePark Kaul, em Wiltz, antes de partirem para um dos três trilhos de bicicleta de montanha assinalados. A região tem até um programa de cama e bicicleta para férias de bicicleta em família e pode alugar bicicletas no Camping Kaul.

Uma ciclovia circular de 12 km começa no Camping Lieler e o percurso segue por caminhos florestais (portanto, fora de estrada), passando pelo Monumento da Europa Unida e pela Floresta Fréin e regressando depois à área de campismo. Pode encontrar outros circuitos familiares, bem como circuitos para ciclistas de montanha intermédios e avançados no site Visit Wiltz.

Pode alugar bicicletas na Vel'OH, que tem mais de 100 estações de bicicletas na cidade do Luxemburgo. © Créditos: Guy Jallay

Mullerthal - todos os níveis

Se é um principiante no ciclismo, poderá apreciar o trilho de 30 km que corre ao longo do rio Sûre através do vale do Black Ernz, começando em Heringer Millen, via Consdorf, com um percurso descendente através de bosques e das espantosas formações rochosas da região, até chegar a Echternach (uma paragem ideal para o almoço) antes de regressar ao ponto de partida.

Um trilho de bicicleta de montanha de 13 km à volta de Bech é recomendado para famílias. Parte do percurso passa por uma antiga linha férrea, enquanto um trilho desafiante de 36 km percorre os planaltos de Berdorf e Beaufort. Pode encontrar todos estes trilhos no PDF MTB Mullerthal nesta página.

Passeio do vinho (Greiveldange)

Este trilho de BTT sobe as encostas cobertas de vinho para proporcionar vistas magníficas sobre o rio abaixo, passando por florestas densas e pelos campos de Stadtbredimus, um antigo castelo que agora alberga as caves da Cooperativa Vinmoselle. Este percurso de 22 km é o ideal para apreciar as vistas serpenteantes do rio.

PC8 (Região da Rocha Vermelha)

Esta rota de 42 km, de Belvaux a Tétange, percorre a zona industrial de minério de ferro da região da Rocha Vermelha, com desfiladeiros vermelhos e uma variedade de vida selvagem protegida. Este itinerário não é recomendado para famílias, uma vez que utiliza estradas públicas, mas passa por altos-fornos, rochas de arenito, cidades (incluindo Esch-sur-Alzette) e florestas, além das povoações celtas e galo-romanas de Titelberg, estabelecidas entre os séculos I e V a.C., perto de Pétange.

Bicicletas de comboio de quatro lugares

No Parque Minett, é possível alugar draisines (bicicletas de carril de quatro lugares) que circulam no caminho de ferro que liga o Fond-de-Gras e o Bois-de-Rodange. A viagem de ida e volta dura cerca de 45 minutos e custa 10 euros por draisine (uma draisine acomoda quatro pessoas, duas pessoas a bordo), a pagar em dinheiro.

Gezentour (Troisvierges)

Não é para os fracos de coração, é preciso estar em forma para esta ciclovia de 61 km que começa na aldeia de Lieler, nas Ardenas, e desce até ao vale do Our, longe de quaisquer estradas e aldeias, exceto alguns moinhos de vento. O circuito faz uma longa volta em torno de Wincrange com numerosos locais de interesse no caminho, se precisar de fazer uma pausa.

Vennbahn (Alemanha, Bélgica e Luxemburgo)

© Créditos: Dominik Ketz

Este é o mais longo trilho de bicicleta convertido em terrapleno ferroviário da Europa, atravessando a Alemanha, a Bélgica e o Luxemburgo e cobrindo 125 km. Começa em Aachen e termina em Troisvierges e passa por uma mão-cheia de vagões ferrugentos, sinais antigos e estações antigas, agora restauradas e com exposições sobre a história da linha ferroviária de mercadorias.

Volta ao Luxemburgo (Circuitos rodoviários)

Quer fazer a sua própria Volta ao Luxemburgo? Então, pode fazê-lo por etapas, incluindo o passeio panorâmico, o passeio fronteiriço, o passeio de descoberta ou mesmo o passeio de destaque. As excursões são feitas por estrada, pelo que os ciclistas devem ter experiência. Os que têm nervos de aço (e pãezinhos também) podem experimentar o passeio Xtreme de 99 km que começa em Echternach, percorre 100 km com uma elevação de 2000 m em oito subidas intensas, a mais íngreme das quais a 16%.

Ciclismo em família

Além de algumas das rotas acima mencionadas, as pessoas recomendam o caminho Alzette (PC15) que passa por muitos parques infantis. Pode apanhar o comboio para Mersch para iniciar o percurso. A cidade também tem quatro percursos de bicicleta bastante curtos, um para Kirchberg (9 km), a cidade velha (5 km), um percurso de parques de 12,3 km e o percurso do vale do Alzette (13 km).

Pode encontrar e descarregar um guia sobre o que se encontra em cada rota, e há também informações sobre uma rota ciclável da UNESCO. Outras sugestões incluem pedalar a partir de Diekirch em direção a Echternach junto ao rio, ou apanhar o comboio para Schifflange para se juntar à ciclovia de Trois Cantons.

Sinalização e regras

Pode encontrar todos os sinais da ciclovia e pormenores sobre o significado da sinalização aqui. A VDL tem uma página dedicada aos regulamentos de ciclismo na cidade.

Grupos de ciclistas

Existem numerosos grupos de ciclistas a que se pode juntar no Grão-Ducado, alguns organizam demonstrações para esclarecer os automobilistas sobre a partilha das estradas. Alguns acolhem entusiastas para trocarem informações sobre percursos e equipamentos para bicicletas ou para organizarem encontros. Entre estes, contam-se o ProVelo, o Cycling Love Luxembourg e o Cycle Luxembourg.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)