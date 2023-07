Marca de roupa infantil fecha 44 lojas no Luxemburgo, França e Bélgica

Share this with email

A marca de vestuário para crianças Catimini anunciou, na terça-feira, que planeia encerrar 44 lojas no Luxemburgo, em França e na Bélgica até dezembro, no âmbito de um plano de recuperação proposto pela sua administração para "reduzir as perdas sofridas pela empresa", que já se encontrava em dificuldades quando se juntou ao grupo IDKIDS em 2020.

"No dia 18 de julho, a direção apresentou aos representantes do pessoal um plano de recuperação da empresa", declarou a Catimini num comunicado de imprensa. O plano destina-se a "reduzir as perdas da empresa e a permitir a recolocação futura da marca no mercado", sem recorrer a despedimentos.

Este plano de relançamento "prevê o encerramento de 44 lojas, principalmente em França, na Bélgica e no Luxemburgo". Cinco outros estabelecimentos serão "vendidos no seio do grupo, tornando-se boutiques Jacadi". Estas vendas ou encerramentos deverão ter lugar entre o final de setembro e dezembro de 2023.

A marca Catimini já estava a passar por "dificuldades significativas" quando, em 2020, se juntou à IDKIDS, um grupo que reúne um ecossistema de 18 marcas de produtos e serviços para crianças dos 0 aos 12 anos.

Apesar de dois planos de recuperação — que "exigem muito tempo e recursos de que a IDKIDS não dispõe neste momento" — e perante "as exigências do contexto económico global (aumento dos custos dos materiais, da energia, da inflação, novos hábitos de consumo, etc.)", a IDKIDS tem agora de "focar os seus investimentos em desenvolvimentos e projetos de mais curto prazo", precisa o comunicado de imprensa.

Marca tem 1.300 lojas em 65 países

A Catimini irá agora "concentrar a sua oferta nos seus produtos icónicos". Em termos concretos, a marca será "proposta em formato cápsula" e distribuída nas redes multimarca do grupo (lojas IDKIDS e idkids.fr)", bem como no comércio grossista.

"Um grande plano de mobilidade no seio das outras marcas do grupo IDKIDS deverá permitir limitar significativamente o impacto social deste projeto", através de um "plano de proteção do emprego" para apoiar os 89 trabalhadores da Catimini, promete a marca no seu comunicado.

Com a sua "extensa rede de 484 lojas [em França]", o grupo IDKIDS, que conta com um total de 6.000 funcionários e 1.300 lojas em 65 países, "pode propor a cada trabalhador da Catimini oportunidades de mobilidade intra-grupo", acrescenta.

O setor do pronto a vestir em França foi abalado durante vários meses por uma crise violenta, que levou à liquidação da Camaïeu em setembro de 2022 e à colocação sob administração judicial da Go Sport, da Gap France e da Kookaï no início de 2023.