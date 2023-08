Manutenção e limpeza dos túneis começa na segunda-feira

A segunda intervenção do ano nas autoestradas do Luxemburgo decorrerá entre o final de agosto e o final de outubro.

Os trabalhos de manutenção e limpeza dos túneis nas autoestradas do Luxemburgo vão arrancar na segunda-feira, 28 de agosto, anunciou em comunicado a Administração de Pontes e Estradas.

A intervenção programada é a segunda do ano e inclui tarefas como a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do segurança, a verificação do funcionamento e interligação dos diferentes aparelhos e a limpeza das paredes dos túneis.

Por forma a reduzir o seu impacto no tráfego e a ter em conta a coordenação com outros estaleiros de obras, a operação decorrerá sobretudo durante a noite.

Os túneis afetados pelos trabalhos são os seguintes:

Grouft, Rëngelbour, Stafelter, Gousselerbierg, Mersch, Roost, Colmar-Berg, Schieren, Howald, Cents, Richard Serra, Kirchberg, Saint-Esprit, Pénétrante Sud, Pétange-Église, Biff, Accès secondaire à Esch-Belval, Micheville, Aessen, Ehlerange, Foetz, Frisange, Mondorf e Markusberg.

As datas específicas de intervenção nos diferentes túneis pode ser consultada no site do CITA (Controlo e Informação do Tráfego nas Autoestradas).