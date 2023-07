Manuel Cardoso Construções à beira da falência

Uma das maiores empresas de construção do Luxemburgo está com salários em atraso e dívidas a fornecedores.

Os trabalhadores da Manuel Cardoso construções estão em polvorosa. Esta manhã foi colocada uma notificação de venda forçada na porta das instalações que foi retirada pelos responsáveis da empresa, sem que os trabalhadores tenham tido tempo de ler o que estava escrito. Uma das maiores empresas de construção no Luxemburgo está com salários em atraso e dívidas a vários fornecedores. O Contacto questionou a direção da Manuel Cardoso sobre a situação, mas 24 horas depois das questões enviadas, não recebeu qualquer resposta.

Fundad em 1981, a empresa conta atualmente com cerca de 220 colaboradores.

Há inúmeras empresas do setor da construção com salários em atraso.

Os representantes do setor da construção receiam que muitas empresas já não voltem a abrir as portas depois das férias coletivas de agosto. Preocupadas com a situação no setor, duas organizações enviaram uma carta às centrais sindicais traçando um cenário negro e propondo medidas para enfrentar a crise.

A carta, divulgada pelo Contacto é subscrita pela Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil e pelo Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics.

Na missiva, enviada às centrais sindicais, faz-se um apelo para que em conjunto possam ser tomadas medidas “para ultrapassar a crise que corre o risco de se amplificar nos próximos meses”. “Sublinhamos que na situação conjuntural atual muito difícil e excecional que o setor da construção atravessa, o acesso do setor da construção ao desemprego parcial deve ser equacionado”, pode ler-se na carta de quatro páginas.

Adicionalmente propõe-se a assinatura de “um plano setorial de manutenção do emprego, o que é do interesse principal dos trabalhadores do setor, no caso da situação se agravar depois das férias coletivas”. Escreve-se ainda que, “na situação atual, é importante manter-se reativo quer do lado patronal, quer do lado sindical”.

Diagnóstico negro

A carta começa por traçar um diagnóstico negro do estado do setor, avançando muitos indicadores preocupantes. Assim, houve uma queda de 30% nas vendas das casas, que chega a atingir uma redução de 48% no caso dos apartamentos novos, no 4.° trimestre de 2022. “Esta descida das vendas de apartamentos novos é a maior desde que há registo das vendas do setor, desde 2007”, pode ler-se. Números que fazem com que o Luxemburgo seja o 3.° país europeu com a maior queda nas vendas de habitações.

Há também uma clara diminuição da procura provocada pela “subida das taxas de juro e pelas condições que tornam o acesso ao crédito mais difícil”, adiantam os subscritores da carta. Em causa está uma forte queda dos novos créditos imobiliários que atinge os 40% nos dois últimos trimestres de 2022, o que representa a mais forte diminuição desde 2008.

Estes são indicadores que levam a que uma em cada quatro empresas do setor se digam afetadas por “uma procura insuficiente como fator principal limitativo da sua atividade”.

Do lado da oferta existe um forte aumento dos custos com a subida dos preços dos materiais de construção e dos preços da energia. Uma subida de 16% dos custos de construção que é “a mais forte progressão desde 1975”.

Abrandamento do emprego na construção

“A construção é um dos mais importantes setores de emprego no Luxemburgo, representando cerca de 10% do emprego total”, refere o documento. Os últimos indicadores revelam que há “uma ligeira baixa no emprego na construção nos primeiros meses de 2023”.

Até agora, 326 pessoas já perderam o emprego no 1.° trimestre de 2023. Este é o resultado do maior número de falências registado nos últimos 40 anos. Ao todo, 58 empresas fecharam as portas nos primeiros três meses do ano. Esta realidade leva a um “risco real que a mão de obra que as empresas não vão precisar em tempo de crise vá para outros setores, ou que volte ao seu país de origem, fenómeno que constatamos atualmente para os trabalhadores de origem portuguesa”.