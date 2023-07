Mais uma falência. Kleos Space fecha portas no Luxemburgo

Share this with email

A empresa de satélites Kleos Space, que tem sede no Luxemburgo, declarou falência depois de os financiadores cancelarem futuros investimentos, numa medida que representa um golpe nos esforços de diversificação económica do país.

O conselho da empresa reconheceu que “é incapaz de cumprir as suas obrigações financeiras e que não há perspetiva de uma alternativa viável de financiamento. Por isso, vai entrar com uma petição no tribunal distrital comercial para ser decretada falência”, disse a empresa.



Espera-se um processo judicial no Luxemburgo dentro de 30 dias, esclareceu a entidade em comunicado à Bolsa de Valores da Austrália, onde está listada.

Foco nos Estados Unidos

O co-fundador da Kleos, Andy Bowyer, que se mudou do Luxemburgo para a área de Washington D.C. para promover a empresa aos serviços de inteligência dos Estados Unidos e outros clientes, disse que o fracasso se deve a um mau timing.

"Estamos a entrar em boa forma com a construção de tecnologia, produto e base de clientes, mas precisávamos de estar neste lugar 12 a 18 meses atrás. Se estivéssemos, estaríamos num lugar muito diferente hoje", escreveu Bowyer num e-mail.

A empresa concentrou-se em estabelecer contactos com agências militares dos Estados Unidos e usá-los para conquistar clientes noutras partes do mundo.

Os satélites Kleos foram projetados para seguir sinais eletrónicos de navios e instalações em terra que querem permanecer indetetáveis.

Kleos tinha revelado, em março, que um contrato com uma agência de inteligência de um governo não identificado começaria a gerar receita em junho. Além disso, uma dúzia de outras agências governamentais não identificadas e 31 empresas estavam a examinar os dados oferecidos pela Kleos.

Problemas com o material

Mas, como noticiou o Luxembourg Times em abril, a Kleos vinha a lutar com equipamentos defeituosos e com a crescente hesitação de financiadores. A três de maio, a empresa suspendeu a negociação dos seus títulos listados na bolsa australiana e anunciou, no início deste mês, que tinha capital suficiente para continuar apenas até ao final de julho.

Nove dos 16 satélites que a Kleos lançou em órbita em grupos de quatro desenvolveram problemas potencialmente fatais ou vão tornar-se inúteis até o final de 2024.

Kleos e a equipa de cerca de 30 funcionários nunca deram lucro. A empresa perdeu 7,3 milhões de euros em 2022, somando pelo menos 24 milhões de euros em perdas acumuladas.

Semana difícil para a indústria espacial

O colapso da Kleos é um golpe no esforço mais amplo das autoridades luxemburguesas para diversificar a economia da forte dependência das finanças.

Esta foi uma das três empresas de satélites, junto com a SES e a QC Technology, que foram autorizadas pelo Luxemburgo a lançar satélites, de acordo com uma lei de 2020, disse a Agência Espacial de Luxemburgo. O Ministério da Economia autorizou a Kleos, no início deste ano, a operar uma constelação de até 80 satélites.

A empresa também beneficiou de uma série de doações e empréstimos como parte da estratégia do Governo para incentivar as empresas espaciais. Aliás, a Kleos foi um dos primeiros inquilinos de um complexo de negócios e testes espaciais que o Governo está a desenvolver na vila de Kockelscheuer.

"Não mudaria nada em relação à experiência no Luxemburgo. Temos sido bem apoiados e, no final das contas, sinto-me péssimo por decepcionar tantas pessoas que ajudaram ao longo dos anos", acrescentou Bowyer na resposta ao Lux Times por e-mail.

A contribuição do setor espacial para o produto interno bruto de Luxemburgo está entre as taxas mais altas da Europa, de acordo com o diretório da indústria de 2022 da Agência Espacial de Luxemburgo, sem descrever o valor dessa contribuição.

O espaço também foi visto pelo Grão-Ducado como o melhor caminho para cumprir promessas de gastos com a NATO, com o Governo a investir forte em espionagem e satélites de comunicação para reverter a história como um dos menores contribuintes da aliança.

Esse esforço também foi prejudicado esta semana, quando os legisladores publicaram um relatório onde criticaram o Governo do Luxemburgo por enganá-los sobre um contrato de 309 milhões de euros para adquirir um satélite militar que ultrapassou o orçamento em 80%. O projeto de satélite LUXEOSys tinha um preço original de 170 milhões quando foi proposto em 2018 e visa fornecer imagens de alta resolução da superfície da Terra.

(Artigo original publicado no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso).