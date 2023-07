Mais um agente detido em caso de violência policial. É o quarto

Cidade do Luxemburgo

Um quarto membro da polícia de uma esquadra da capital foi detido esta quinta-feira, também acusado de violência policial.

Na segunda-feira, três agentes da mesma esquadra já tinham sido detidos pela Inspeção-Geral da Polícia (IGP), no âmbito de uma investigação judicial. São os quatro acusados de violência policial, agressão agravada, obstrução à justiça e falsificação.

Segundo um comunicado do Ministério Público luxemburguês, os atos de que os quatro polícias são suspeitos estão relacionados com violência policial exercida no dia 20 de maio de 2023 sobre uma pessoa alcoolizada durante um procedimento para a colocar numa cela de recuperação.

"O Ministério Público recorda que, de acordo com o princípio da presunção de inocência, qualquer pessoa acusada de uma infração é considerada inocente até que a sua culpabilidade seja legalmente provada", refere ainda a a nota.

A investigação da Inspeção-Geral da Polícia continua.