Mais de 315 mil euros de indemnizações devido a obras do tram

As compensações abrangem apenas a linha entre a gare e a LuxExpo © Créditos: Gerry Huberty / Luxemburger Wort

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Mais de cinco anos após o início da operação da primeira linha de tram, foram atribuídas compensações no valor de 315.519 euros a comerciantes e empresas cujos negócios sofreram prejuízos significativos com as obras ao longo da área ocupada pela linha.

A informação foi revelada pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, em resposta a uma questão parlamentar dos deputados Diane Adehm e Marc Lies, do Partido Cristão-Social (CSV), que lembraram que as indemnizações a estes estabelecimentos estão previstas na lei 6626, que regulamenta a construção do tram da Gare até ao bairro de Kirchberg.

Ler mais:

Primeira metade da ponte do tram já atravessa a autoestrada

A atribuição de uma compensação é decidida por um comité, que recebeu 56 pedidos para avaliação, segundo François Bausch. Destes, 18 foram aprovados, 11 ainda estão a ser avaliados, e 27 foram recusados.

As indemnizações foram rejeitadas para empresas que não tiveram de fazer nenhuma obra durante os trabalhos de construção, que não estavam abertas durante a empreitada ou que não estavam localizadas no terreno ocupado pelas obras do tram.

Estes valores dizem respeito apenas às obras da linha entre a gare do Luxemburgo e a Luxexpo The Box, realça o ministro, acrescentando que não há nenhuma previsão, a nível legislativo, de compensações relativas às extensões do tram até à Cloche d'Or ou ao Findel.