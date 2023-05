Luxemburgo tem coração português

Imigração

Os portugueses conquistaram o Grão-Ducado e têm sido considerados "imprescindíveis", ao ponto de o primeiro-ministro aprender português.

O Luxemburgo é um caso único da imigração lusitana. Os portugueses são a principal comunidade estrangeira no país, e o seu peso é importante demograficamente, até em termos de natalidade. Mas não só. Desde os anos 60 que a imigração portuguesa foi chegando, e continua a chegar a este país multicultural, liderando anualmente a nova imigração.

O povo português, além de se integrar, espalhou o idioma de Camões pelas ruas, habituando os ouvidos luxemburgueses e das outras nacionalidades à sua língua, e ainda promoveu a sua cultura, sobretudo a gastronomia. Hoje, as riquezas da mesa lusitana já fazem parte das especialidades gastronómicas do Luxemburgo.

Os portugueses “lusificaram” o Grão-Ducado, e tornaram-se “imprescindíveis” para o desenvolvimento do país”, como fazem questão de realçar os mais altos representantes luxemburgueses.

14,5% da população

Os portugueses constituem 14,5% da população total do país, com 93.659 residentes, sendo a maior comunidade estrangeira do Grão-Ducado, como voltam a confirmar os dados sobre os estrangeiros no país do Instituto Nacional de Estatística (Statec) publicados segunda-feira.

No Luxemburgo, “um em cada três estrangeiros é português”, uma população que representa, por si, só 30% dos residentes não luxemburgueses, realça o Statec. No país, residem 304.051 pessoas de 180 nacionalidades estrangeiras, 47,2% da população total (643.941) com base nos dados de 2021.

A emigração de Portugal para o Luxemburgo nunca parou, com os portugueses a liderar praticamente sempre as chegadas de estrangeiros ao país de acolhimento. Ainda hoje, milhares de portugueses continuam a escolher este país para uma nova vida. Em 2022, deu-se a exceção com a guerra da Ucrânia, e os refugiados ucranianos (4.268 imigrantes) destronaram os portugueses (3.633 imigrantes) como a primeira nacionalidade a estabelecer-se no Grão-Ducado. Em 2021, os portugueses mantinham-se na liderança com 3.885 pessoas a mudarem-se para o Grão-Ducado, ou seja, 15,3% do total da nova imigração.

Uma das provas da integração dos portugueses é a aquisição da nacionalidade luxemburguesa. Mais uma vez, a comunidade portuguesa lidera nesta característica., entre todas as nacionalidades. Em 2021, havia 15.510 portugueses que tinham também a nacionalidade luxemburguesa (25,3%), entre os 61.207 estrangeiros com dupla nacionalidade.

A maioria dos imigrantes lusitanos gosta de viver no país de acolhimento, que também consideram a sua terra, e mesmo quando decidem regressar a Portugal, muitos são aqueles que nunca se afastam definitivamente do Luxemburgo. Estão de volta ao país natal, mas visitam frequentemente o Grão-Ducado, a maioria para ver os filhos e netos que aqui residem, outros para matar saudades do país e dos amigos.

Demograficamente, a comunidade portuguesa também contribui para o crescimento populacional. A seguir aos luxemburgueses, os portugueses são campeões de natalidade. Entre 2017 e 2019, realizaram-se 21.081 partos no país e 15,4% (3.238) dos bebés que nasceram têm mãe portuguesa.

A seguir às luxemburguesas, as portuguesas do Luxemburgo foram as que tiveram mais filhos, indica o último Relatório trienal da vigilância da saúde perinatal, divulgado em março. Mesmo em ano de pandemia, em 2020, os nascimentos aumentaram no Luxemburgo, ano em que nasceram 6.460 bebés no país, e mais uma vez, a seguir aos luxemburgueses, os bebés portugueses (730) lideraram os certificados de nascimento estrangeiros e ocuparam o segundo lugar do ranking geral.