Luxemburgo quer gastar mil milhões por ano no Exército

O objetivo é que representem 1% do PIB em 2028.

As despesas ligadas à defesa do país deverão aumentar progressivamente todos os anos, afim de atingir 1% do PIB em 2028. Uma taxa que representa uma despesa de cerca de mil milhões de euros.

Uma informação avançada pelo ministro da Defesa, François Bausch, que esta semana apresentou as grandes linhas da política de defesa do Luxemburgo. As últimas diretrizes datavam de 2017.

O ministro diz que o programa de coligação governamental previa a remodelação das linhas diretrizes, e que a guerra na Ucrânia acentuou ainda mais essa necessidade.

A medicina militar e a segurança cibernética são dois dos domínios em que se deverá investir mais, nomeadamente com a contratação de mais pessoas. Para François Bausch é importante frisar que o dinheiro vai ser investido de forma útil e relevante.