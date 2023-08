Luxemburgo em alerta amarelo devido a ventos fortes

Todo o território está sob aviso meteorológico até ao final do dia.

O território do Grão-Ducado foi colocado, este domingo, sob alerta amarelo. Até às 20h59, todo o país está sob vigilância devido aos ventos fortes.

Segundo o Meteolux, são esperadas rajadas de vento de cerca de 70 km/h, que deverão ser também acompanhadas de alguns aguaceiros, em certas alturas.

As temperaturas máximas também vão manter-se baixas, para o que é normal nesta altura do ano, oscilando entre os 13ºC e os 15ºC.

Só a partir de quinta-feira é que os termómetros deverão, finalmente, registar valores mais amenos, podendo chegar aos 24ºC, nesse dia, e aos 26ºC, na sexta-feira, de acordo com as estimativas do instituto de meteorologia luxemburguês.

Até lá as temperaturas vão subindo gradualmente, com a chuva a dar a lugar ao sol já a partir de segunda-feira.