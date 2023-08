Luxemburgo de novo sob alerta amarelo devido a trovoadas fortes

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O Meteolux voltou a colocar, esta sexta-feira à tarde, todo o território luxemburguês sob alerta amarelo risco de trovoadas que podem ser de moderadas a fortes. O aviso meteorológico está em vigor desde o início da tarde e mantém-se, pelo menos, até às 19h.

Segundo o instituto de meteorologia, há também a possibilidade de queda de granizo e ocorrência de chuva e ventos fortes.

Ler mais:

Adeus, sol. Trovoadas e aguaceiros estão de regresso

Para o fim de semana, o Meteolux prevê uma forte descida das temperaturas, com as máximas a ficarem-se por valores que poderão chegar aos 22 graus no sábado e aos 20 graus no domingo. Já as mínimas não ultrapassarão os 13 graus. O sol deverá espreitar entre o céu nublado, mas preveem-se também alguns aguaceiros.