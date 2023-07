Louis Delhaize vai vender lojas no Luxemburgo ao E.Leclerc 

Share this with email

O grupo Louis Delhaize chegou a acordo com o E.Leclerc para lhe vender as lojas Cora, Match e Smatch no Luxemburgo.

O anúncio foi feito esta quinta-feira e refere que os dois hipermercados e os 25 supermercados e lojas de conveniência ficam a fazer parte do E.Leclerc, que se torna assim presente no Grão-Ducado.

Estas aquisições não deverão representar despedimentos, conforme é garantido em comunicado.

"O grupo Louis Delhaize emprega 1.200 trabalhadores no Luxemburgo, cujos postos de trabalho serão mantidos pelo E.Leclerc", refere a nota enviada à imprensa.

O abastecimento das lojas luxemburguesas que passarão a pertencer ao E.Leclerc será feito a partir do centro que este grupo mantém na região este de França.