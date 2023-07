Lojas "fogem" da Gare. Afinal, o que se passa com o comércio da zona?

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Os tempos áureos do comércio na Avenue de la Gare e Avenue de la Liberté parecem ter acabado. O Luxemburger Wort foi para a rua perceber porquê e o conselho de um funcionário de uma loja de souvenirs a um turista resume o fenómeno: “Apanhe o tram em direção à cidade alta e pode fazer algumas compras lá."

As placas com a palavra “Arrenda-se” estão penduradas em vários locais. No total, cerca de 35 estabelecimentos estão vazios.

© Créditos: Chris Karaba

Uma trabalhadora de outra loja de souvenirs trabalha na zona há cinco anos, período que lhe permitiu acompanhar o declínio das duas artérias comerciais. "É triste. Não sobrou nada aqui”, lamenta. Mesmo grandes nomes como H&M, C&A e, recentemente, a Maisons du Monde fecharam as portas.

Ler mais:Loja Maisons du Monde diz adeus à Gare

Estacionamento limitado

© Créditos: Chris Karaba

A maioria dos comerciantes têm a mesma opinião sobre as razões do abandono: primeiro foram as obras do tram, depois a pandemia e um declínio da segurança na área da Gare. Para além dos valores de arrendamento que também subiram.

O fato de o estacionamento dos Mártires estar fechado desde o outono de 2019, devido a um incêndio, também não ajuda. Há pouco estacionamento para quem tem dificuldades de locomoção ou para quem quer o carro perto depois das compras e este fator preocupa os comerciantes.

O timing da reportagem é perfeito. Enquanto a dona de uma loja de decoração fala ao Wort sobre a falta de vagas de estacionamento, uma mulher que acaba de comprar uma estante pede ajuda para a levar até ao carro. “Está a ver?”, diz à jornalista, afirmando que é uma situação comum. Apesar do tram, os clientes já não conseguem transportar as compras mais pesadas para casa.

Centro da cidade a mudar

Segundo os que ainda resistem ao êxodo, as pessoas não têm mais motivos para ir ao bairro. “A oferta não corresponde à procura. Estamos perante a transformação de centro da capital. O bairro carece de dinamismo”, diz o gerente de uma loja.

© Créditos: Chris Karaba

A Extrabold está na avenue de la Liberté há 15 anos. Em setembro, Antoine Weber não renova o contrato e a mudança do negócio para outro local é iminente. Segundo o próprio, é a avenida mais bonita da capital mas o arrendamento está muito caro. "É uma tragédia", afirma.

Antoine também refere a insegurança na capital. Nos últimos cinco anos, o distrito da estação mudou e, durante os dois anos de obras do tram em frente à loja, teve de lidar com 12 assaltos.

Degradação constante

© Créditos: Chris Karaba

Dois funcionários de uma padaria focam-se também nesse sentimento de insegurança generalizado. Durante o dia, o problema é pouco perceptível, mas quando ambos têm que ir de manhã cedo pela avenida de la Liberté, o bairro mostra a outra face que muitos ignoram. “Já fui agredida a caminho do trabalho”, diz a padeira.

Embora a situação seja particularmente problemática de manhã e à noite, também é um problema durante a jornada normal de trabalho. A dupla conta ao Wort que uma mulher que estava a tomar café numa das mesas exteriores percebeu que a sua mala tinha desaparecido.

Ambos trabalham na área da Gare há 15 e 12 anos, mas nos últimos três anos ambos notaram o aumento de violência que tanto se fala.

A trabalhadora de uma banca de jornal pensa o mesmo: “A qualidade de vida no bairro está a piorar e as pessoas não se sentem mais confortáveis”. Segundo os vários entrevistados, a autarquia faz muito pouco para contornar a situação.

Uma loja de roupa tem a placa “Liquidação Total”, indicando um fim para breve. Pela porta entreaberta, uma mulher explica que a loja vai mudar para um local fora da capital. Esta placa na avenue de la Gare será, assim, mais um entre tantos outros lugares com as janelas empoeiradas e as portas fechadas.

(Artigo original publicado no jornal Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)