Loja Maisons du Monde diz adeus à Gare

A cadeira de decoração francesa encerrou em definitivo nesta zona. Cadeia fica apenas com duas lojas no Luxemburgo.

A loja de decoração e artigos para o lar Maisons du Monde, na Avenue de la Gare, encerrou definitivamente.

Segundo o Paperjam, apesar do fecho desta loja da cadeia, permanecerão abertas as de Bertrange e Pommerloch.

Citando a própria Maisons du Modne, o site avança que na origem do encerramento, que ocorreu no mês passado, está o facto de o contrato de arrendamento ter expirado e, apontam outras fontes, de um possível litígio com o proprietário do espaço, que tinha cerca de 1.000 m2.

Apesar do fecho, os cinco empregados da loja da capital receberam uma proposta para irem trabalhar para a loja de Bertrange, de acordo com a OGBL.

Em 2022, segundo o último balanço publicado no Registo Comercial e das Sociedades, a Maisons du Monde empregava cerca de trinta pessoas no Grão-Ducado, num universo total de 8.108 pessoas em mais de 357 lojas em nove países europeus.