Lobo volta a ser detetado no Luxemburgo

Nas últimas duas semanas, a Administração da Natureza e das Florestas recebeu dois relatos da presença do animal no leste do país.

Um vídeo filmado na zona de Echternach, há duas semanas, e uma imagem captada por uma câmara escondida na zona de Beaufort, na semana passada, indicavam a possível presença do lobo no leste do Luxemburgo, confirmada agora pela Administração da Natureza e das Florestas (Naturverwaltung).

Após receber os relatos de avistamento do animal, a instituição consultou especialistas internacionais, que atestaram o aparecimento do lobo, quer no vídeo, quer na fotografia, informaram em comunicado o Ministério do Ambiente e a Naturverwaltung.

"Não conseguimos confirmar ou descartar a hipótese de que se trata do mesmo indivíduo, já que em ambos os casos não há material genético que possa ser analisado", explicam as duas entidades.

Presença do lobo é cada vez mais frequente

Contudo, estes dois novos relatos da presença do animal elevam para quatro o "número inequívoco" de registos do lobo no Luxemburgo em 2023.

Como é habitual, a Administração da Natureza e das Florestas entrará em contacto com as comunas afetadas, nos próximos dias, com vista a "organizar uma sessão informativa sobre o tema, se necessário".

O Ministério do Ambiente e a Naturverwaltung apelam, ainda, à população que comunique qualquer sinal da presença de lobos para efeitos de monitorização da espécie através do e-mail wolf@anf.etat.lu.

O lobo é uma espécie protegida na União Europeia (UE) desde 1992, tendo regressado ao Luxemburgo, após décadas extinto, em 2017. Desde então, foi avistado e/ou detetado em várias partes do país, como Fouhren (2018), Niederaven (2020) e Wintger (2022).