Lobo volta a aparecer e mata uma ovelha em Lieler

Desta vez, o lobo não foi avistado, mas deixou uma prova de que andou pela zona de Lieler, na comuna de Cervaux: uma ovelha morta.

Há quinze dias, um criador de ovelhas encontrou um dos seus animais morto na pastagem. Um predador terá tirado a vida ao animal. Seria um lobo?

“Claramente foi um lobo” que matou a ovelha no norte do Luxemburgo, confirma a Administração da Natureza e das Florestas (ANF) na terça-feira.

A confirmação foi dada pelas análises realizadas em amostras das feridas de mordedura da ovelha morta enviadas para o instituto de referência neste domínio, o Instituto Senckenberg de Gelnhausen, na Alemanha.

Comprovada a culpa do lobo, o criador de Lieler será indemnizado a 100%, refere a ANF.

Lobo da Europa central

As análises genéticas revelaram também que este é um lobo da população destes predadores da Europa Central, que residem sobretudo na zona que vai desde o Vístula, no centro da Polónia, até à Baixa Saxónia, na Alemanha. Houve já outros animais desta população que foram encontrados na Renânia-Palatinado, na Bélgica e nos Países Baixos. Agora um destes predadores chegou ao Luxemburgo.

Esta não é a primeira vez que um animal dessa população específica da Europa Central chega ao Grão-Ducado: os lobos encontrados em Troine, este ano e em Niederanven, em 2020, também pertencem a esta “família”.

O país já está preparado para o regresso do lobo, lembra a ANF no comunicado, referindo-se ao plano existente de ação e gestão do tratamento destes animais no Luxemburgo.

O contacto direto do lobo com um ser humano é uma “situação extremamente rara”, dado que este predador “é um animal tímido” e que por norma foge quando avista um humano, garantem os especialistas da ANF. Rara, mas “possível”, admitem.

É que os lobos podem ser “curiosos e decidir examinar mais de perto o ser humano, antes de se retirarem”. Por isso, está já disponível uma brochura com as regras de conduta para o caso de um encontro com um destes predadores. Eis os conselhos da ANF:

Encontro com um lobo: o que fazer?

Não fuga, pois isso pode desencadear o instinto de caça do animal.

Mantenha sempre o lobo à vista, mas evite o contacto visual.

Não se mova em direção ao animal.

Chame a atenção do lobo para si. Chame-o e agite os braços. Se o lobo não recuar imediatamente, deve então recuar lentamente e criar uma distância respeitosa.

Nunca tente atrair os lobos com comida, nem mesmo para tirar uma fotografia.

Sempre que um residente avistar ou suspeitar da presença de um lobo no Luxemburgo deve transmitir essa informação à ANF, para fins de monotorização e confirmação através do e-mail wolf@anf.etat.lu.