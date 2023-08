Limpezas. Concorrência desleal pode aumentar falências e desemprego

No mesmo dia foram decretadas duas falências nas limpezas, no Luxemburgo. Diminui-se os custos para ganhar contratos e coloca-se em risco os trabalhadores, alerta a LCGB.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O setor das limpezas no Luxemburgo não está em crise, como o da construção ou do imobiliário, mas a “concorrência desleal”, que já reina e se agrava, entre as empresas “é muito preocupante, podendo levar ao despedimento dos trabalhadores e à falência das firmas mais pequenas”. O alerta é dado ao Contacto por Lita Borges, vice-presidente da LCGB e delegada sindical da Dussmann, a maior empresa de limpezas do país.

Em julho, e no mesmo dia, foi decretada a falência de duas empresas de limpezas, a Tita Services, em Leudelange, com cerca de 20 empregados, e a First Nettoyage Sarl, em Lintgen, mais pequena, diz Lita Borges considerando estes dois casos “um sinal de alarme”.

Concorrência feroz

A luta pela angariação de clientes está cada vez mais feroz, com as empresas a diminuir custos, sucessivamente, para ganhar os contratos, sobretudo de grandes clientes. As firmas de limpezas, nomeadamente as mais pequenas, “não fazem o devido cálculo antecipado das consequências da diminuição dos custos, ficando muitas em dificuldades”, explica a vice-presidente da central sindical LCGB.

Nesta competição desenfreada, "os clientes não olham à qualidade, mas sim ao preço. Por exemplo, um caixote do lixo pode ser despejado uma vez por semana, em vez de diariamente, que não faz diferença, ou o espaço aspira-se apenas duas vezes por semana”, realça a sindicalista.

Ler mais:

Falência nas limpezas deixa portugueses sem trabalho

Despedimentos

Resultado: “Com os contratos a preços e horas reduzidas, as empresas têm de baixar os próprios custos em tudo, a começar pelos empregados".

Custos baixos significam menos horas de trabalho. "Um trabalhador que fazia oito horas por dia começa a fazer quatro, passando a ser precisos menos funcionários, apenas cinco em vez de dez. Há empresas que depois não têm para onde transferir os trabalhadores, podendo haver mesmo despedimentos”, vinca a vice-presidente da LCGB.

"Má gestão"

Esta atual precariedade é consequência das firmas não olharem a meios para conseguir novos clientes, sobretudo a limpeza de grandes empresas, além da “má gestão”. “Muitas firmas não antecipam as dificuldades que vão surgir ao baixar os custos para os clientes, e muitas podem acabar mesmo por ter de fechar", prevê a sindicalista.

Ler mais:

Tem um serviço de limpeza não declarado? Multa pode chegar aos 5 mil euros

Lita Borges confessa a sua apreensão com a situação do setor. “Com esta concorrência desleal estou convencida de que poderá haver mais empresas a falir e trabalhadores das limpezas a enfrentar o desemprego”.