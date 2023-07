Ligaram-lhe do banco através do número 'oficial'? Cuidado, há uma nova burla no Luxemburgo

Share this with email

Spoofing, assim se chama a burla que está a fazer soar os alarmes junto das autoridades de diversos países. A estratégia não é nova, mas voltou a ser usada por hackers para aceder a informações confidenciais e já chegou ao Luxemburgo, como confirmou a polícia grã-ducal ao Contacto.

O termo 'spoofing', que significa falsificação, é usado para descrever esta fraude porque os burlões recorrem a diferentes técnicas para se fazerem passar por entidades oficiais, como instituções financeiras.

E de que forma o fazem? Tudo começa com um telefonema. O burlão consegue aceder à linha telefónica de uma entidade oficial e contactar os seus clientes, simulando ser um funcionário. Quem atende a chamada pode até desconfiar, mas a suspeita acaba muitas vezes por cair por terra já que o número de telefone é verdadeiro.

Por exemplo, imagine que é cliente de um dos bancos do Luxemburgo e até tem o número de telefone memorizado na lista de contactos do seu telemóvel. Se lhe telefonarem a pedir as suas credenciais de acesso à conta alegando um problema, pode até desconfiar, mas, tratando-se de um número oficial, pode acabar por ceder.

Evitar ser vítima

Este esquema tem sido aplicado em diversos países e o Grão-Ducado não é exceção. "Confirmamos que também há casos no Luxemburgo em que os números de telefone são falsificados, sobretudo no âmbito de esquemas de phishing (para obter informações confidenciais)", indica a polícia ao Contacto.

Para evitar ser mais uma vítima dos burlões, a força de segurança recomenda que os residentes no Luxemburgo mantenham "um certo grau de desconfiança, especialmente quando se trata de revelar dados pessoais".

A autoridade sugere ainda que tenha "cuidado com as chamadas que o incitam a reagir rapidamente ou que lhe pedem para fornecer dados pessoais" e que tenha "em atenção que as organizações e empresas oficiais nunca lhe pedirão dados pessoais por telefone".

Por isso, "nunca divulgue dados sensíveis (por exemplo, logins, palavras-passe, dados bancários, etc.) por correio eletrónico ou outros serviços de mensagens", enfatiza a autoridade, acrescentando que, se tiver dúvidas, deve "interromper o processo e desligar a chamada".

Perante alguma suspeita, o mais sensato é desligar a chamada e entrar em contacto com a entidade, através do número de telefone indicado na página oficial da internet.

Caso não se tenha apercebido do esquema e, por exemplo, o dinheiro tiver desaparecido da sua conta bancária após ter fornecido informações confidenciais, deve comunicar a situação à polícia e apresentar queixa.