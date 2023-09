Lagoas de Remerschen estão interditas a banhos

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

É esperado um primeiro fim de semana de setembro com temperaturas de verão, mas quem pensou ir a banhos nas lagoas de Remerschen vai ter de repensar os planos. Isto porque os banhos estão proibidos até nova ordem.

O motivo? Algas tóxicas. A Administração de Gestão da Água anunciou esta sexta-feira, que “no âmbito da monitorização regular da qualidade das águas balneares, foi observada uma proliferação significativa de cianobactérias, vulgarmente conhecidas como ‘algas azuis’”.

Ler mais:

Verão de extremos no Luxemburgo. Do calor e seca em junho à chuva e frio em julho e agosto

As toxinas "podem constituir um risco para a saúde humana, fauna aquática, animais domésticos e gado”, disse ainda a autoridade. No caso dos seres humanos, o contacto, ingestão ou inalação destas substâncias pode resultar em “dores de cabeça, irritação e/ou queimaduras na pele ou mesmo náuseas”.

Além da proibição de nadar, também é fortemente recomendado não deixar os animais de estimação entrarem em contato com a água, evitar atividades aquáticas ou mesmo pescar. “Como a época balnear nas lagoas de Remerschen ainda não terminou, não se pode descartar uma reabertura até 15 de setembro. A situação está a ser acompanhada de perto e uma atualização será fornecida no início da próxima semana. No que diz respeito aos lagos de Weiswampach e Echternach e às praias do lago Haute-Sûre, a natação continua, nesta fase, autorizada", disse ainda a Administração.