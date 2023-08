Já esteve numa situação de perigo num túnel? Saiba o que fazer

Share this with email

Sabia que o Luxemburgo tem oito túneis com mais de 500 metros e quatro com mais de 1.500 metros? Existem muitos túneis no país e conduzir através destas estruturas pode ser perigoso, se não forem respeitadas as regras de condução.

Os utentes dos túneis podem também ser confrontados com situações excecionais - como uma avaria, um acidente ou um incêndio - que exigem uma resposta adequada. É este o objetivo da nova campanha de segurança rodoviária lançada pelo Ministério da Mobilidade e das Obras Públicas, juntamente com a Administration des Ponts et Chaussées e La Sécurité Routière.

"O objetivo é sensibilizar os condutores para as condições específicas de um túnel, retratando várias situações com que os utentes da estrada se podem deparar", explicam os promotores da campanha num comunicado de imprensa.

A campanha consiste em três curtas-metragens de 30 segundos, que incentivam os condutores a adotar os reflexos certos em caso de risco de engarrafamento, acidente, avaria ou mesmo incêndio num túnel.

Em caso de engarrafamento num túnel:

Sair da faixa assinalada com uma cruz vermelha

Dirigir-se para a via assinalada com uma seta verde

Ligar os faróis ao entrar no túnel

Ligar as luzes de perigo

Prestar atenção às mensagens transmitidas pelos altifalantes

Respeitar os limites de velocidade

Manter as distâncias de segurança

Não virar ou fazer marcha-atrás

Deixar uma via de emergência entre as faixas de rodagem

Desligar a ignição quando parado

Estão disponíveis brochuras que descrevem o comportamento correto a adotar em determinadas situações excecionais. © Créditos: Ministério da Mobilidade

Em caso de acidente ou de avaria num túnel:

Ligar as luzes de perigo

Estacionar o veículo o mais à direita possível

Localizar a saída de emergência e os telefones de emergência

Desligar o motor

Colocar o colete de segurança antes de sair do veículo

Dirigir-se a um terminal SOS e ligar para o 112

Se possível, prestar os primeiros socorros aos feridos

Pôr-se em segurança no passeio à frente do veículo

Em caso de incêndio num túnel:

Ligar as luzes de perigo

Tentar conduzir o veículo para fora do túnel

Se tal não for possível, estacionar o veículo o mais à direita possível

Desligar o motor e deixar as chaves no carro

Vestir o colete de proteção antes de sair do veículo

Dirigir-se a um terminal SOS e ligar para o 112

Se possível, apagar o fogo com um extintor disponível num nicho de emergência

Se possível, prestar os primeiros socorros aos feridos

Abandonar o túnel o mais rapidamente possível através de uma saída de emergência

Esta nova campanha está a ser difundida nas redes sociais e nos ecrãs digitais do tram e dos autocarros, desde o início de agosto até meados de setembro.

As brochuras com informações sobre a segurança nos túneis estão disponíveis em três línguas e podem ser descarregadas no site www.tunnel.lu.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)