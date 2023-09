Já é mais fácil contratar trabalhadores de países terceiros. Saiba como

Os familiares de nacionais de países terceiros titulares de uma autorização de residência no Luxemburgo baseada no reagrupamento familiar (autorização de residência de “membro da família”) são autorizados a trabalhar no Luxemburgo à chegada e terão livre acesso ao mercado de trabalho. As autorizações de residência passam a ter escrito: “Autorizado a trabalhar no Luxemburgo”.