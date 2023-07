Inédito. Ministro encontra-se com sindicatos e direção da Manuel Cardoso para discutir falência

Numa reunião extraordinária, LCGB e OGBL vão conversar com Georges Engel sobre o impacto da falência da empresa na situação dos trabalhadores. O ministro também convocou a direção da empresa.

Ministro do Trabalho, Georges Engel (LSAP). © Créditos: Anouk Antony

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

É uma reunião inédita. O ministro do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Georges Engel, convocou a OGBL e a LCGB para um encontro a realizar esta quinta-feira às 15h00. O ponto único dos trabalhos é debater o impacto desta falência na vida de mais de cem trabalhadores.

O objetivo é “ ver como se poderão acompanhar estes trabalhadores de uma forma adequada", escreve-se na notificação da reunião, tendo em conta que na quinta-feiratambém se iniciam as férias coletivas do setor da construção.



"O ministro convocou igualmente os responsáveis da empresa", garantiu ao Contacto uma fonte da empresa. "O ministério está obviamente a acompanhar de perto a situação na empresa e prestará apoio sempre que possível", garantiu uma fonte governamental.

Ler mais:"Vai haver muito mais falências em setembro"

Esta manhã, os cerca de 120 trabalhadores do Grupo Manuel Cardoso participaram numa sessão de esclarecimento na sede da Adem em Belval. No final, os trabalhadores puderam preencher os pedidos de subsidio de desemprego. Mas este processo só poderá avançar quando falência for decretada, o que poderá acontecer já na próxima semana.

CSV questiona governo

O CSV enviou esta semana várias questões ao Ministro do Trabalho e Emprego sobre a a questão da falência eminente da Manuel Cardoso Construções e sobre aa situação da sociedade Astron Buildings.

"Os trabalhadores destas duas sociedades terão acesso aos salários que estão em atraso?" questiona-se na nota assinada pelos deputados Laurent Mosar e Marc Spautz.

Ler mais:Astron evita despedimentos com saídas por acordo

Outras das questões colocadas são: "Como é que o governo pensa apoiar as pessoas que estarão em situação de desemprego?". "Como é que o governo vai apoiar os esforços feitos para encontrar postos de trabalho noutras empresas no setor da construção?", questionam os deputados do CSV.

Pergunta-se ainda se o governo tem conhecimento de "outras empresas que se encontraem em graves dificuldades" e "de que forma é que o governo pensa apoiar estas empresas".