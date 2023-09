Incidente em diversão da Schueberfouer. IMT e CGDIS não foram informadas

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Um episódio na Wilde Maus XXL, a montanha-russa da Schueberfouer, marcou a atualidade noticiosa no Luxemburgo esta semana. Em causa está o facto de alguns utilizadores desta diversão, uma das mais imponentes da feira popular, terem ficado presos nas carruagens a 30 metros de altura, na passada sexta-feira. A Inspeção do Trabalho e Minas (Inspection du travail et des mines - ITM) e Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) já reagiram, afirmando não terem sido notificadas da ocorrência.

Tudo aconteceu por volta da meia-noite, quando uma mulher perdeu o casaco no carrossel, como explicou o vereador Patrick Goldschmidt (DP) ao Luxemburger Wort. A peça de roupa acabou por ficar presa nos trilhos, o que levou à ativação do sistema automático de segurança da Wilde Maus XXL.

Com efeito, as carruagens ficaram paradas e algumas acabaram por ter de ser puxadas manualmente pelos funcionários da montanha-russa, como mostram as imagens que rapidamente chegaram às redes sociais [ver vídeo abaixo].

Ainda de acordo com o jornal Luxemburger Wort, os passageiros de seis carruagens tiveram de esperar cerca de 45 minutos até serem retirados do local.

CGDIS não foi alertada

A Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro, que tem uma equipa na Schueberfouer, não foi chamada a intervir no incidente da Wilde Maus XXL.

A organização só teve conhecimento da situação pela imprensa, como revelou o porta-voz ao Wort, acrescentando que a CGDIS só pode intervir quando é alertada.

IMT também desconhecia o caso

À semelhança da CGDIS, a Inspeção do Trabalho e Minas também só teve conhecimento da situação pela comunicação social. "Relativamente ao incidente ocorrido no carrossel Wilde Maus, não foi recebida qualquer informação pela ITM, nem por parte do operador, nem das pessoas presentes no local, pelo que a ITM soube da situação pela imprensa", lê-se no comunicado divulgado na quarta-feira.

A IMT esclarece ainda que "só pode dirigir-se ao local quando é alertada", o que não aconteceu. "Era impossível à ITM poder garantir a aplicação das disposições legais em vigor em relação às condições de trabalho e saúde e segurança no trabalho durante o incidente em questão".

Além disso, a Inspeção do Trabalho e Minas destaca que a segurança dos carrosséis dentro da Schueberfouer não é da sua competência, mas sim da "comuna da Cidade do Luxemburgo".

Ler mais:

Fogo de artifício da Schueberfouer vai condicionar o trânsito na capital

Da sua competência é, isso sim, garantir "as condições de segurança e saúde no trabalho dos funcionários”. E foi neste domínio que a IMT teve de atuar, já que foi detetada uma violação das regras de segurança dos profissionais durante o incidente.

Ler mais:

Stevan e Katherine, o casal que ajudou uma bebé a nascer na Schueberfouer

Nas imagens que chegaram às redes sociais vê-se "uma pessoa a usar um arnês enquanto sobe no carrossel para tentar libertar a carruagem, mas o arnês não estava preso a um ponto de ancoragem, o que constitui uma violação da segurança e saúde ocupacional".

Por esse motivo, a IMT "contactou o operador do carrossel para que sejam respeitadas as regras de segurança aplicáveis ​​aos colaboradores".