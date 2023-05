Incidente com avião no Findel causou o cancelamento de 31 voos

Findel

Problema com aterragem de avião da Cargolux causou o encerramento da pista do aeroporto do Luxemburgo durante várias horas no domingo ao final da tarde.

O incidente com um avião da Cargolux no domingo ao final da tarde obrigou ao cancelamento de 31 voos de e para o aeroporto do Findel, confirmou o gabinete de imprensa da LuxAirport ao Contacto.

Segundo a informação da empresa responsável pela gestão do aeroporto, destes 31 voos 13 estavam previstos aterrar no Findel enquanto outros 18 estavam previstos partir do aeroporto no domingo à noite.

Pelos menos três destes voos eram da Luxair e iam partir de Oslo, Hamburgo e Milão em direção ao Findel. Os três foram desviados para o aeroporto de Liège (França).

Na origem da disrupção do tráfego aéreo esteve um incidente com um avião da Cargolux, ao final da tarde, que obrigou ao encerramento da pista do aeroporto durante várias horas.

Este foi o segundo incidente com um avião da Cargolux no espaço de um mês.