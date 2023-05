Incêndio mobiliza 60 bombeiros em Grundhof

CGDIS

O fogo deflagrou na quarta-feira, pelas 22h30, no telhado de um edifício recentemente renovado.

A Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) foi alertada para um incêndio de grandes dimensões, na noite de quarta-feira, na rue de Beaufort, em Grundhof, no leste do Luxemburgo.

As chamas deflagraram por volta das 22h30 num telhado de um edifício de um antigo hotel que havia sido recentemente renovado e reconvertido em prédio para habitação. A CGDIS identificou uma pessoa presa no terceiro andar e colocou-a em segurança com a ajuda de escadas, levando-a, com outras três, ao hospital para fazer exames.

Uma equipa de 60 bombeiros acorreu ao local, apoiada por drones, e combateu o fogo durante toda a noite para evitar a sua propagação ao edifício vizinho. Segundo a CGDIS, a estrada principal foi encerrada ao trânsito para permitir o bombeamento do rio Sûre e garantir um fluxo suficiente.

Apesar dos esforços das equipas de socorro, não foi possível evitar a destruição do telhado. O realojamento das pessoas afetadas está a ser coordenado pelas autoridades comunais.

