Idosa deixada nos CFL. "Motorista estava com pressa, cometeu um erro", diz Adapto

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Após a resposta parlamentar do ministro da Mobilidade, François Bausch, sobre o caso da idosa em cadeira de rodas que foi deixada num edifício dos CFL, o Contacto falou com Annick Trmata, diretora-adjunta da Administração dos Transportes Públicos, responsável pelo Adapto, no sentido de perceber o que está a ser feito no rescaldo dos acontecimentos.

"Esta é uma situação chata", assume a diretora, afirmando que "houve uma falha, isso é certo". Segundo Annick, "o motorista estava com pressa, tinha de ir buscar outra pessoa em 20/30 minutos e cometeu um erro".

O correto seria "ligar para a administração a confirmar a mudança de morada a pedido da idosa. Ele tem sempre o tablet e temos no sistema nome, morada e telefone".

Ler mais:Governo reconhece erro do Adapto, mas aponta falhas a responsáveis por idosa nos CFL

Os serviços estão agora a verificar "se é a primeira vez que o motorista cometeu este erro ou é reincidente, quanto tempo conduz para o Adapto, etc... para percebermos que medida tomar", explica ao Contacto. No pior caso, fica impossibilitado de conduzir para a empresa.

Acompanhante quando é preciso

O texto do ministro focava a questão de que a idosa devia ter sido acompanhada por uma terceira pessoa, mas Annick esclarece que esta exigência não é transversal a todos os casos. "A pessoa precisa de entregar um certificado médico e é esse profissional que determina se esta deve viajar sozinha ou com um acompanhante. Neste caso, estava estipulada a necessidade de um acompanhante", diz.

"Já falei com a filha da senhora por telefone, expliquei as regras em relação aos acompanhantes - que ela não estava a par - e sobre o serviço. Não posso adiantar mais, mas penso que ficou tudo bem". Para além disso, a responsável indicou que a idosa não é passageira frequente do serviço e que, segundo os registos, a última vez que se deslocou com o Adapto foi no ano passado.

"Falem antes conosco"

A diretora-adjunta está ciente do número de queixas em torno do serviço e da petição criada pela portuguesa Ana Pinto. No entanto, gostava que as coisas fossem diferentes. "A petição só vai ser discutida lá para novembro no Parlamento. Preferia que as pessoas fizessem as queixas diretamente a nós, somos mais rápidos e eficazes a responder", garante.

Ler mais:Portuguesa denuncia mau funcionamento do transporte para pessoas com deficiência

Como se contornam as falhas? Para Annick, o problema está no facto de "as regras instauradas não serem respeitadas, tanto pelos motoristas como pelos utilizadores do serviço". Mas admite também que o "serviço de pooling (partilha de transporte para moradas distintas) precise de melhorias".

Atualmente, o Adapto tem oito mil inscritos na base de dados, "nem todos ativos ao mesmo tempo", explica Annick.