Homem morre atropelado em Ettelbruck

Um homem de 71 anos morreu depois de ter sido atropelado na Avenue des Alliés, em Ettelbruck, na passada segunda-feira, revela a polícia grã-ducal em comunicado enviado às redações esta quarta-feira.

A vítima foi atropelada quando atravessava a rua e ficou gravemente ferida, tendo sido encaminhada para o hospital. Porém, apesar dos esforços das equipas de emergência médica, o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de terça-feira.

Face ao incidente, o Ministério Público abriu um inquérito para esclarecer as circunstâncias do atropelamento. Para recolher os elementos necessários à investigação, o procurador ordenou a apreensão do veículo e da carta de condução do automobilista e ainda a realização de uma autópsia à vítima.

A força de segurança revela também que os exames de álcool e de drogas a que o condutor foi submetido deram negativo.