Homem fez-se passar por neto de idoso para o roubar

Insegurança

Grupo de WhatsApp quer combater os traficantes de droga no bairro da Gare

Confrontados com o tráfico de droga que assola as suas ruas, os habitantes do bairro da Gare criaram um grupo na aplicação móvel. O objetivo é denunciar o problema, dar o alarme e, sobretudo, encontrar soluções. E tudo isto antes das eleições legislativas!