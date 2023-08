Helicóptero do Luxemburgo salva 57 migrantes de naufrágio em Itália

O helicóptero do Luxemburgo que integra as missões europeias de resgate de migrantes.

No mesmo dia, dois naufrágios de barcos de migrantes ocorreram ao largo da ilha italiana de Lampedusa, no sul de Itália, tendo as missões do helicóptero Luxembourg Air Ambulance sido fundamentais para o resgate e salvamento de 57 migrantes.

Esta aeronave especial do Luxemburgo, que tem integrado as operações de salvamento da agência Frontex no Mediterrâneo central, tem como função a vigilância dos mares em busca de sobreviventes de naufrágios de barcos migrantes, tragédias que se sucedem quase diariamente nestas águas.

Nos dois naufrágios ocorridos a 5 de agosto, “57 migrantes puderam ser resgatados, demonstrando a importância de mecanismos eficazes de busca e salvamento”, anuncia o ministério dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, em comunicado nesta quinta-feira.

Mais uma vez, o helicóptero Luxembourg Air Ambulance participou nas operações da agência Frontex, tendo conseguido encontrar dezenas de migrantes destes dois naufrágios.

Encontrar sobreviventes no mar

“Graças ao esforço exemplar da tripulação” da aeronave do Luxemburgo, “cerca de 40 pessoas que se encontravam no mar” na sequência de um dos naufrágios “puderam ser detetadas e posteriormente resgatadas pelas autoridades italianas”, informa o ministério.

Na manhã seguinte, a aeronave “avistou 15 outros migrantes” nas falésias do lado oeste da ilha de Lampedusa, onde o seu barco encalhou no dia anterior. “Esses migrantes foram então resgatados por um helicóptero da Força Aérea Italiana, pois as condições do mar não permitiam um resgate por essa via”, adianta o ministério tutelado por Jean Asselborn.

Apesar dos esforços destas operações, 30 migrantes continuam desaparecidos no mar, em virtude destes naufrágios.

Solidariedade europeia

Desde 2017 que o Luxemburgo integra as missões europeias conjuntas coordenadas pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) através do fornecimento de capacidades de vigilância aérea. A aeronave do Luxembourg Air Ambulance é a protagonista luxemburguesa destas operações de salvamento e resgate.

Este helicóptero é equipado com os “elementos técnicos” necessários à realização dessas missões e “operado por pessoal especialmente formado para o efeito”.

O local de destacamento do aparelho aéreo do Luxemburgo é determinado regularmente, de acordo com as necessidades operacionais do país de acolhimento da missão conjunta europeia e a evolução dos fluxos migratórios, explica a nota.

A participação fundamental do Luxemburgo é realizada no “espírito de solidariedade europeia”, vinca o ministério.