Haverá de novo comboio noturno Luxemburgo-Nice em 2030?

Partir da Cidade do Luxemburgo ao fim da tarde e chegar a Nice na manhã seguinte. Passear pelo Paillon, ir ao mercado de flores de Cours Saleya e comer uma socca [panqueca de grão de bico típica da região], depois apanhar o ar do mar na Promenade des Anglais, nas famosas cadeiras azuis. Pura felicidade, não é? O último comboio noturno a sair da capital do Grão-Ducado para a Côte d'Azur foi em outubro de 2016. Será que irá regressar?

Num mapa ferroviário do governo francês, esse projeto é mencionado. Não indica um calendário preciso, mas fala de "quase 10 linhas de comboios noturnos que poderão ver a luz do dia até 2030", incluindo a que liga a Cidade do Luxemburgo a Nice. "De acordo com os contactos que os CFL mantém com a SNCF, estas ligações não são para um futuro imediato. Por isso, é preciso compreender que será por volta de 2030 e não já ao virar do próximo ano", disse o Ministério da Mobilidade ao Virgule.

"O Ministério e os CFL aproveitam todas as oportunidades (o Ministério da Mobilidade junto das autoridades políticas e os CFL junto da SNCF) para sublinhar que o Luxemburgo estaria muito interessado num comboio deste tipo, caso se torne realidade, com origem no Luxemburgo", sublinha ainda a organismo. Note-se que há viagens noturnas entre Paris e Nice desde maio de 2021.

Uma ligação Luxemburgo-Barcelona?

No âmbito do projeto de comboios noturnos do Governo francês, uma ligação entre o Luxemburgo e Barcelona também deverá ver a luz do dia. Mas, neste caso, seria preciso esperar igualmente até 2030.

De acordo com o Ministério da Transição Ecológica francês, deverá ser introduzido um serviço noturno entre Paris e Berlim em dezembro de 2023.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e traduzido e para o Contacto por Ana Tomás)