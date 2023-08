Há uma praga silenciosa às portas do Luxemburgo

As carraças estão a desenvolver-se a uma velocidade vertiginosa na Europa e transmitem doenças perigosas como a encefalite TBE, que foi recentemente detetada perto do Grão-Ducado.

A ameaça está a aumentar gradualmente na Europa. O vírus da encefalite transmitida por carraças, ou TBE, está a espalhar-se. Este vírus é transmitido aos seres humanos através de picadas de carraças em zonas arborizadas húmidas, quando se acampa, em caminhadas ou na apanha de cogumelos, por exemplo.

As carraças também podem transmitir a doença de Lyme. No Luxemburgo, foram registados 12 casos desta doença em 2022, o que representa uma redução significativa em comparação com os anos pré-covid. Ainda assim, a doença provoca alguns sintomas, por vezes a longo prazo, mas muito raramente é fatal.

O mesmo não se pode dizer da encefalite transmitida por carraças. A infeção causada pela TBE afeta o sistema nervoso central, o cérebro e a espinal medula numa proporção significativa de casos, e pode deixar sequelas para toda a vida. Segundo o organismo de saúde pública francês, 40% das pessoas afetadas podem sofrer sequelas neurológicas durante vários anos. Além disso, entre 0,5% a 2% dos casos podem ser fatais.

Uma incidência crescente

Na Europa, a incidência da doença está a aumentar de ano para ano. Em França, foram notificados 71 casos entre maio de 2021 e maio de 2023. Há alguns dias, a Agência Nacional de Saúde Pública francesa anunciou novas áreas de risco de infeção. E estas estão às portas do Luxemburgo, nos departamentos de Moselle e Meurthe-et-Moselle, perto da fronteira com o Grão-Ducado!

Há algumas semanas, o Ministério da Saúde do Luxemburgo alertou para o aumento do risco de ser mordido por uma carraça, devido à proliferação destes pequenos animais na natureza. Com os recentes invernos amenos e as primaveras húmidas, as carraças estão a aparecer em maior número.

Nenhum caso registado no Luxemburgo

Contactado pelo Virgule, o Ministério da Saúde explicou que, nos últimos anos, foram registados casos nos países vizinhos. "No entanto, continuam a ser raros a muito raros: por exemplo, houve dois casos na Bélgica em 2018 e nenhum desde então", diz o Ministério.

No Grão-Ducado, não foram registados casos. "As regiões com mais casos são a Áustria, a Eslovénia, a Eslováquia, a Hungria, a República Checa, os Estados Bálticos, o sudeste da Alemanha e o leste da Suécia. O número de casos notificados na UE foi de 3.734 em 2020, em comparação com 2.679 casos em 2016", acrescenta.

No entanto, as autoridades estão a levar muito a sério o alargamento da área de ocorrência de infeções por carraças, especialmente porque foram detetadas concentrações elevadas na região do Grand Est.

"O Ministério da Saúde e o Departamento de Saúde estão a acompanhar a evolução epidemiológica a nível europeu. Além disso, a doença é de declaração obrigatória, pelo que, se for diagnosticado um caso no Luxemburgo, a inspeção sanitária será notificada. Informamos regularmente sobre os riscos infecciosos associados às carraças e sobre a possibilidade de vacinação contra a meningoencefalite transmitida por carraças quando se viaja para regiões de alto risco."

Como se deve proteger

Felizmente, existem formas de se proteger contra as picadas de carraças. Estas são algumas das recomendações que podem ser encontradas no site do Ministério da Saúde:

Para evitar as picadas, use roupas largas e compridas.

Os caminhantes devem manter-se nos percursos definidos para evitar passar por vegetação que possa ter carraças à espera de um hospedeiro.

Pode usar repelentes, mas estes são tóxicos, especialmente para as crianças e se forem utilizados durante longos períodos.

Se viajar para uma zona de alto risco e praticar atividades ao ar livre, deve ser vacinado contra a meningoencefalite transmitida por carraças.

Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e traduzido e adaptado para o Contacto por Ana Tomás.