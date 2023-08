“Há trabalhadores portugueses da Manuel Cardoso que já têm emprego”

Share this with email

A falência da sociedade Manuel Cardoso, no Luxemburgo, foi um “choque dramático” para os 120 trabalhadores da empresa que de um dia para o outro se viram sem emprego e na véspera das férias coletivas.

No entanto, “há boas notícias”, disse ao Contacto Jean-Luc Matteis, secretário central da OGBL. O responsável do setor da construção, que juntamente com o sindicato LCGB está a tratar da situação dos desempregados, descreve como “cerca de 95%” dos antigos trabalhadores da Manuel Cardoso são portugueses. Mas para alguns o desemprego não vai durar.

“Há trabalhadores portugueses que já assinaram um contrato de trabalho para começar em setembro, depois das férias coletivas”, revela o responsável sindical, acreditando que situação semelhante está bem encaminhada para muitos outros.

“Muitas sociedades e empresas de construção já nos contactaram a oferecer emprego a estes trabalhadores, algumas querendo recrutar 20 trabalhadores, outras cinco”, diz Jean-Luc Matteis. E as propostas de emprego para os ex-funcionários da construtora não param de chegar, segundo o responsável.

Maioria com novo emprego

“Acredito que na rentrée, em setembro, a grande maioria dos trabalhadores da Manuel Cardoso já tenha um novo trabalho”, vinca o sindicalista. “Felizmente, vários portugueses têm-me informado sobre os novos contratos”, adianta.

Perante a falência da empresa, anunciada no final do mês de julho e decretada a 1 de agosto, as centrais sindicais enviaram de imediato pedidos às construtoras do Luxemburgo sobre um possível recrutamento dos antigos funcionários da sociedade de construção.

As respostas não tardaram a chegar, todas enviadas para a ADEM para que o organismo disponibilizasse as vagas e abrisse espaço às candidaturas dos trabalhadores recém-desenpregados.

Jean-Luc Matteis não dispõe ainda de números concretos sobre o número de portugueses com novos empregos, mas serão "bastantes".

Existem ainda antigos trabalhadores da construtora falida que estão próximo da idade da reforma e que, por isso, estão já a tratar dos documentos necessários para se reformarem.

Recorde-se que os trabalhadores têm ainda a receber dois meses de salários em atraso por parte da Manuel Cardoso.