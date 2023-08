Há cada vez mais chumbos nos exames de condução. Transportes gratuitos são uma das razões

O ministro François Bausch aponta as causas para a alta taxa de chumbos no país e propõe mudanças.

A taxa de chumbos nos exames de condução no Luxemburgo é particularmente alta. Em 2022, mais de metade dos exames (52,5%) de condução resultaram em chumbo, o que representa um aumento desde 2018 (quando as reprovações representavam 45,1%), confirmou o ministro da Mobilidade, François Bausch, numa resposta parlamentar enviada na sexta-feira à deputada do CSV, Nancy Arendt.

Para o governante, que cita especialistas, este aumento na taxa de reprovação está relacionado com uma mudança na abordagem dos jovens condutores em relação à capacidade de conduzirem, uma vez que os seus próprios hábitos de mobilidade se alteraram.

François Bausch aponta como exemplos as opções de mobilidade alternativa, bem como a utilização de transportes públicos gratuitos. “Os jovens condutores já não treinam com o carro da família e não andam tanto na estrada como antes”, refere.

De acordo com a resposta parlamentar, a taxa de chumbos desceu entre 2017 e 2020 face ao período entre 2013 e 2016 (nessa altura era superior a 49%), mas disparou em 2021 para mais de 50% (51,1%), tendo continuado a subir em 2022.

Aumentar número de aulas obrigatórias de condução

Para combater a taxa de reprovação, e ao mesmo tempo responder a novos desafios que se colocam aos novos condutores - como a crescente presença de utilizadores de trotinetes e ciclistas nas estradas -, o ministro da Mobilidade considera ser necessário aumentar número de horas obrigatórias de condução para "reduzir a taxa de insucesso".

No futuro o foco deve ser colocado na chamada "consciencialização do risco", afirma François Bausch, reconhecendo que, no geral, os jovens condutores estão em melhor posição [que as anteriores gerações] para se prepararem para os desafios do trânsito moderno. No entanto, para que isso de concretize e se traduza em menos reprovações nos exames, o ministro defende que "pode ser necessário pensar numa reforma da aprendizagem da condução e no número de horas obrigatórias para reduzir a taxa de insucesso".

François Bausch lembra ainda que os examinadores são todos aprovados pelo Estado, pelo que não têm como objetivo reter candidatos.

Mais chumbos, mas carta mais barata

O custo para tirar a carta de condução no Grão-Ducado também é, segundo o ministro, mais competitivo que nos países vizinhos, sendo o preço médio, para as aulas teóricas e para 16 horas de aulas práticas, de cerca de 1.600 euros, que pode, contudo, variar consoante a escola de condução.

Citando os dados da associação automobilística alemã, ADAC, o governante realça que o custo da carta de condução na Alemanha varia entre 2.106 e 4.456 euros, dependendo do número de horas necessárias para passar no exame, enquanto na Bélgica ronda os 1.700 euros e na França os 1.800 euros.

Ainda segundo os dados veiculados pelo ministro na resposta parlamentar, a taxa de aprovação nos exames práticos de condução na Alemanha é de cerca de 40%, em França é de 42% e na Bélgica de 45%.