Grupo de WhatsApp quer combater os traficantes de droga no bairro da Gare

Confrontados com o tráfico de droga que assola as suas ruas, os habitantes do bairro da Gare criaram um grupo na aplicação móvel. O objetivo é denunciar o problema, dar o alarme e, sobretudo, encontrar soluções. E tudo isto antes das eleições legislativas!

"Quartier gare - Sécurité". No WhatsApp, este grupo foi criado a 15 de julho, apenas cinco dias após a publicação da reportagem intitulada "Droga na Gare: "As pessoas injetam-se e fumam crack à porta da escola". Até à data, conta com cerca de 200 membros, a grande maioria dos quais são habitantes locais. Laurence Gillen, membro do DP e candidato nas últimas eleições autárquicas (8.427 votos), fala das origens deste movimento: "Há algumas semanas, lancei um convite no Hoplr (uma plataforma dedicada à comunicação entre moradores do mesmo bairro). Apareceram três pessoas. Tivemos a ideia de criar este grupo..."

Laurence Gillen nasceu, cresceu e continua a viver neste bairro. "Quando era criança, conhecia de vista os traficantes e os drogados, e viver juntos não era muito mau porque estava tudo sob controlo..." Era o tempo antes do encerramento de uma esquadra de três andares na rua Glesener. Era também uma altura em que "os traficantes eram locais e os drogados também". Segundo ele, os códigos não eram os mesmos. Nem as substâncias. A criação da "rede nigeriana", o aparecimento do crack e os incidentes repetidos transformaram este bairro num verdadeiro tribunal de milagres.

Os membros do grupo "Quartier gare - Sécurité" partilham um quotidiano marcado pelo medo. O dono de um restaurante confessa o seu mal-estar: "A situação está a deteriorar-se a um ritmo incrível! Há dois meses, tentava relativizar as coisas, dizer a mim próprio que a zona era agradável, mas agora até tenho medo de ir buscar o meu carro ao parque subterrâneo...". Também ele se juntou ao fio da meada.

Desamparados e cheios de um sentimento de abandono, as palavras dos membros da associação por vezes fogem ao controlo. "Parece que estamos no jardim zoológico", diz um deles, obrigando os "administradores" a reenquadrar o debate: "Este é um grupo que denuncia os problemas de segurança da estação.

Algumas pessoas podem considerar a questão da identidade - ou pelo menos das origens - dos traficantes de droga como uma forma de caraterização racial. Laurence Gillen rejeita esta acusação: "Que as pessoas acreditem no racismo se quiserem! A zona da estação é composta por mais de 80% de estrangeiros...". É também uma zona popular, diz ela, para outra "população": "Há também os 'golden boys' que param nos seus grandes carros para fazer as suas compras...".

Para os habitantes locais, é certo que o bairro se tornou um dos principais pontos de turismo de droga do Grão-Ducado. Numa manhã como outra qualquer, ao levar o filho à escola e ao atravessar a rua Glesener, a rua Strasbourg e a rua 1900, um membro da comunidade faz um rápido inventário: "4 'senhoras', 16 toxicodependentes, 4 traficantes, 6 bicicletas e 3 trotinetas eléctricas...".

Mandalas, pitbulls e ameaças de morte

Com 60 anos, 30 dos quais passados no bairro, Marie é uma mulher de carácter. "Há alguns anos, um drogado tentou atacar-me e eu dei cabo dele com uma mandala", conta, ainda divertida. Não baixa a guarda, mas não se arrisca a dar um murro. "Não sei o que os gajos andam a tomar, mas é como se estivessem possuídos...".

Há já algum tempo que esta antiga proprietária de um bar recebe ameaças de morte de um traficante de droga. "Quando ele me vê, vem e põe-me o dedo na garganta... Tirei-lhe uma fotografia e disse à minha filha o que fazer se me acontecesse alguma coisa..."

Diz-se que o indivíduo em questão tem um problema com Léon. Léon é o seu cão, um "cruzamento de pitbull", que ela jura que "já lhe salvou muitos problemas". Com a idade, o cão de caça já não tem a mesma mordidela. "Está a ficar velho", diz a mulher que se viu recentemente numa situação insólita: "Ao pé do prédio, completamente pedrada, um tipo aproximou-se de mim e disse 'deves ter muito dinheiro, por isso o teu cão vai morder-me e tu vais pagar...' Enquanto eu recuava, ele veio na minha direção e pôs o braço à frente da boca do Léon. Felizmente, um polícia chegou nessa altura...".

Há alguns dias, um traficante de droga estava a dar a sua droga a um jovem de 14 ou 15 anos... Marie (60)

Marie diz que tem "toneladas" de "histórias". Durante as primeiras semanas no online, foi um desfile interminável de anedotas, fotografias e vídeos. Dia e noite. Desde então, o fluxo foi-se equilibrando, com toda a gente a esperar pelas primeiras horas da manhã para publicar o último episódio de uma série interminável. Até as pessoas que estão por trás do projeto ficaram surpreendidas. Quando me envolvi neste projeto", confessa um deles, "estava consciente do problema, mas não da sua dimensão. Não podia imaginar tantos incidentes todos os dias..."

Manifestação e reunião pública antes das eleições legislativas

Os membros do fio "Quartier gare - Sécurité" tencionam organizar uma manifestação no dia 23 de setembro para sensibilizar a opinião pública e os políticos antes das eleições legislativas. O pedido foi enviado à cidade do Luxemburgo a 3 de agosto, mas até à data não obteve qualquer resposta. Um outro pedido foi feito para a realização de uma reunião pública, a 28 de setembro, no... Centre Sociétaire et sportif gare, em cujo átrio se instalaram traficantes de droga e drogados. "Foi-nos dito que a sala não está disponível nessa data. É preciso que nos ofereçam outro. Antes de 8 de outubro? "Talvez no dia 27..."

Para muitos, não há tempo a perder. Se as pessoas pensam que esta situação vai ficar confinada à zona da estação, enganam-se redondamente", diz um membro, sob condição de anonimato. A situação vai alastrar-se muito rapidamente às zonas circundantes. Veja-se o que se está a passar na praça Hamilius. Quererá comprar lá um apartamento a 15.000 euros o metro quadrado?"

Para além das considerações financeiras, Marie está preocupada com a situação sanitária: "Está a tornar-se muito urgente. Há alguns dias, um traficante de droga estava a dar a sua porcaria a um jovem de 14 ou 15 anos. Hesitei, mas não intervi. Sei que não podia fazer muito, mas lamento e culpo-me... Consegues imaginar? Dar droga a um adolescente..."