Grupo de jovens agride e rouba num parque da capital

Polícia

Seis jovens realizaram furtos violentos no parque junto à Avenue Monterey, no fim de semana.

Um grupo de seis jovens agrediu e roubou várias pessoas no parque junto à Avenue Monterey, na Cidade do Luxemburgo, na tarde do passado sábado.

Por volta das 18h40, um furto com violência foi denunciado à polícia. Depois de abordarem, agredirem e roubarem as vítimas, os jovens fugiram do local.

Durante a busca, os agentes encontraram as seis pessoas que correspondiam à descrição dos perpetradores, na Place de la Constitution. Foram também encontrados os bens roubados.

Um dos alegados autores foi detido e levado para a prisão de Sanem.

Os outros cinco suspeitos foram levados para a Unidade de Segurança do Centro Socioeducativo do Estado, em Dreiborn.