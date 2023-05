Grão-Duque Herdeiro e ministro da Economia em visita de trabalho à Califórnia

EUA

Visita abrange São Francisco e Los Angeles e decorre até sexta-feira.

O Grão-Duque Herdeiro, Guillaume, e o ministro da Economia, Franz Fayot, efetuam uma visita de trabalho à Califórnia, entre segunda e sexta-feira.

A visita abrange as cidades de São Francisco e Los Angeles, centrando-se principalmente no setor espacial e ainda nos temas da condução autónoma, inteligência artificial e tecnologia limpa, refere o Ministério da Economia em comunicado.

Esta deslocação aos Estados Unidos servirá ainda para encontros com intervenientes industriais norte-americanos que estão representados no Luxemburgo. Entre os vários encontros, está prevista uma visita à sede da SpaceX, a empresa fundada por Elon Musk.

Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Luxemburgo, a seguir à União Europeia, com um volume total de comércio de quase 23,85 mil milhões de euros em 2021, dominado pelos serviços.

Cerca de uma centena de empresas norte-americanas, principalmente industriais (Avery Dennison, Airtech, Goodyear, etc.) e do setor das Tecnologias de Informação e Comunicação (Amazon, Cisco Systems, Microsoft, Paypal, etc.) estão sediadas no Luxemburgo, enquanto cerca de dez grandes empresas luxemburguesas (como a Rotarex) estão presentes nos EUA.