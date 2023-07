Governo reconhece erro do Adapto, mas aponta falhas a responsáveis por idosa nos CFL

Share this with email

O caso de uma idosa em cadeira de rodas deixada sozinha pelo Adapto num edifício dos Caminhos-de-Ferro Luxemburgueses (CFL), em Bettembourg, gerou uma onda de indignação desde sábado. Governo confirma agora o erro do serviço de transporte, mas destaca falhas por parte dos responsáveis pela idosa.

Em causa está o facto de a idosa ter ficado quatro horas num local isolado até ser encontrada por funcionários do CFL, como relatou a filha nas redes sociais.

A situação levou o partido déi gréng a pedir explicações urgentes sobre o caso ao ministro da Mobilidade, François Bausch, e as suas consequências.

Na resposta parlamentar, o governante confirma o erro no serviço do Adapto, mas aponta o dedo a várias falhas no desenrolar dos acontecimentos, nomeadamente da parte dos responsáveis pela idosa. "Embora o utilizador em questão deva estar acompanhado por uma terceira pessoa durante o transporte Adapto, o utente viajou sozinho. Apesar disso, o condutor assegurou o seu transporte, o que não deveria ter feito", descreve o ministro.

Bausch alega ainda que um familiar esteve no local onde a senhora foi recolhida e "teria garantido ao motorista que outra pessoa estava à espera no destino".

Destino esse que deveria ser o lar de idosos de Bettembourg, onde a mulher reside, mas, "perto do fim da viagem e próximo da morada indicada na reserva, a cliente terá pedido ao motorista para deixá-la noutro local, um pouco mais longe", esclarece o governante. Face ao pedido, o motorista "deixou-a lá, uma vez que a cliente reiterou o seu pedido e indicou que uma pessoa cuidaria de si".

Bausch distribui responsabilidades ao afirmar que "o ocorrido trouxe à tona de forma cruel, principalmente para o utilizador e os seus familiares, que é essencial que as condições de uso e procedimentos operacionais sejam respeitados por cada um dos envolvidos".

O ministro escreve também que todos os motoristas podem contactar a central do Adapto, durante o horário de funcionamento, e que, no "incidente em questão, e em caso de dúvida sobre a morada, o condutor devia ter ligado para pedir esclarecimentos sobre o destino ou o procedimento a ser seguido".

Por fim, o governante avança que a "digitalização do serviço pode evoluir e os serviços no Departamento de Mobilidade e Transportes e a Administração dos Transportes Públicos vão ser coordenados com vista a melhorar o serviço e a monitorização do transporte em tempo real".

Até ao momento, a família da idosa não respondeu ao pedido de informações do Contacto.