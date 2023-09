Governo constrói mais 114 casas para habitação acessível

Share this with email

O aumento da habitação a preços ou rendas acessíveis é uma das bandeiras deste Governo perante as longas listas de espera dos residentes para ter acesso a esta habitação pública, casos em que as famílias devido aos magros rendimentos não conseguem optar pelo mercado privado.

Pela primeira vez, o Estado decidiu avançar para a compra de habitações em “Vefa”, ou seja, projetos ainda em planta ou em fase de construção, e que permitirão disponibilizar 114 apartamentos, que serão destinados a habitação acessível.

Ao todo são cinco projetos cujos “contratos de reserva estão em vias de ser concluídos” e envolvem “investimento total de 69 milhões de euros”, anunciaram os ministros da Habitação, Henri Kox e das Finanças, Yuriko Backes, no Conselho de Governo, esta sexta-feira.

Cada um destes projetos situa-se numa localidade diferente do país: na cidade do Luxemburgo, em Differdange, Ell, Ettelbrück e Steinsel.

Todos eles tinham tudo preparado para começarem a ser construídos, “mas encontravam-se bloqueados por falta de potenciais compradores”, explica o comunicado do Governo.

Na primavera, e por iniciativa do ministro Henri Kox, o Governo decidiu aproveitar a oportunidade e iniciar as negociações para a compra destes lotes.

Mais habitação pública

Esta nova abordagem, de compra de imobiliário em fase Vefa, “permitirá assegurar a continuidade da atividade de construção, manter os postos de trabalho no sector da construção e, simultaneamente, aumentar o número de habitações públicas a preços acessíveis”, especifica o Governo. As aquisições em “Vefa” não deverão ficar por aqui.

"Entre as propostas cuja análise está ainda em curso, poderemos identificar vários projetos que se enquadram no âmbito do nosso caderno de encargos. Estão igualmente em curso discussões sobre três projetos adicionais que envolvem mais de 70 habitações”, anunciou o ministro da Habitação no Conselho do Governo.

Apoio à construção civil

Também a ministra Yuriko Backes lembra que "estes investimentos em habitações a preços acessíveis não só constituem uma oportunidade muito útil para desenvolver o parque de habitações a preços acessíveis, mas permitem sobretudo apoiar as empresas de construção e o artesanato num momento económico difícil, em conformidade com os compromissos assumidos pelo Governo".