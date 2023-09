Goodyear. “Trabalhadores portugueses não estão em risco”

Vídeo Legislativas 2023

Como votar por correspondência?

No próximo dia 8 de outubro, os eleitores luxemburgueses serão chamados às urnas para escolher a nova composição da Câmara dos Deputados. Neste sufrágio só podem votar pessoas com nacionalidade luxemburguesa e, entre estas, há 130 mil que vivem no estrangeiro. Se está nesta situação, saiba que pode exercer o direito de voto por correspondência. Eis como proceder: preencha o boletim de voto, depois basta dobrá-lo e colocá-lo no envelope eleitoral antes de colocar tudo no envelope de transmissão. O envio é feito por carta simples. Contudo, a carta deverá chegar ao local de votação antes do enceramento das urnas, no dia 8 de outubro, às 14h.

00:56