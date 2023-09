Goodyear Luxemburgo quer extinguir 55 postos de trabalho. O que vai acontecer?

Os empregos em risco são no setor administrativo. A OGBL quer evitar despedimentos.

O plano de reestruturação do fabricante de pneus na Europa vai afetar o Luxemburgo. © Créditos: Anouk Antony

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A Goodyear, que é uma das 10 maiores empresas no Luxemburgo, empregando 3.540 funcionários, anunciou quarta-feira a intenção de suprimir postos de trabalho no país.

Ao todo são 55 empregos, exclusivamente no setor administrativo, que estão em risco, alerta a central sindical OGBL em comunicado na noite de quarta-feira.

O anúncio da redução de trabalhadores da Goodyear Luxemburgo foi divulgado pelas centrais sindicais OGBL e LCGB e está inserido no plano de reestruturação do fabricante de pneus a nível europeu.

Reuniões urgentes

Segundo a OGBL, a empresa deseja reunir-se nos próximos dias com os sindicatos para debater a eliminação dos postos de trabalho, tendo a administração da Goodyear realçado que “todas as opções estão em cima da mesa”. O mesmo é dizer que há riscos de despedimento.

Para a OGBL a situação é preocupante e, para evitar o desemprego destes trabalhadores, apela a que seja acionado um “Plano de Manutenção de Trabalho na Empresa”.

Ler mais:

Plano de reestruturação da Goodyear vai afetar trabalhadores do Luxemburgo

Por seu turno, a LCGB adianta, no seu comunicado, que o plano de reestruturação do gigante Goodyear, que visa uma “reorganização das atividades na Europa”, vai ter um “impacto em 1.200 postos de trabalho na Europa”, incluindo no Luxemburgo.