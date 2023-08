Fundo de Habitação recebeu quase quatro mil pedidos para arrendamento subsidiado

Share this with email

Durante o ano de 2022, o serviço de arrendamento do Fundo de Habitação recebeu 3.664 novos pedidos de arrendamento subsidiado. Destes, apenas 1.476 estavam completos e foram inscritos na lista de espera do Fundo.

Os dados constam do último relatório de atividades do Fundo, relativo ao ano passado.

De acordo com o Fundo, alguns pedidos são retirados do registo de candidatos a inquilinos, por vontade do próprio requerente, por lhe ter sido atribuído um imóvel no ano anterior, ou pelo facto de o candidato ter deixado de preencher os critérios de admissão exigidos.

Todos os anos, refere o organismo no documento, é feita uma "atualização exaustiva dos pedidos registados", sendo considerados só os que estão completos.

"Em 2022, foram atualizados 4.818 pedidos. Ao mesmo tempo, o serviço atribuiu e arrendou 139 habitações, das quais 122 foram habitações subsidiadas e 17 não subsidiadas", descreve o relatório.

Com 2.157 habitações em 49 municípios, o Fundo gere o maior parque de arrendamento social do país, com as cidades de Luxemburgo, Differdange, Esch-sur-Alzette, e Dudelange a representarem, em conjunto, cerca de 63% do seu parque de arrendamento.