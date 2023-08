Fundo de Habitação lançou construção de mais 459 alojamentos

Além de dar início a novos projetos para alojamento, em 2022, o organismo colocou no mercado 102 novas habitações.

O Fundo de Habitação avançou, no ano passado, com o processo de construção de mais de 400 novas habitações. Segundo detalha o relatório de atividades relativo a 2022, que o organismo apresentou recentemente, foram iniciados 12 novos projetos, representando 459 unidades de alojamento.

Além disso, no ano passado foram colocados no mercado sete novos empreendimentos, que correspondem a 102 habitações e três espaços comerciais.

Mais de 4.000 fogos a médio e longo prazo

O relatório refere ainda que os serviços de Urbanismo e Ordenamento do Território e de Grandes Projetos avançaram com estudos preliminares preliminares de 149 projetos de construção e de renovação, incluindo o "desenvolvimento de seis projetos de grande envergadura, com o objetivo de criar 4.179 fogos adicionais a médio e longo prazo".

“Com cerca de 4.368 fogos habitacionais colocados no mercado, incluindo 479 unidades construídas para o Estado e instituições, 1.732 unidades destinadas à venda e 2.157 unidades reservadas para arrendamento, o Fundo de Habitação gere o maior stock de arrendamento acessível no país”, lembra o organismo.

No que se refere apenas aos alojamentos vendidos, desde a sua criação, em 1979, o Fundo colocou no mercado 1.732 casas, distribuídas por 27 municípios. "A Cidade do Luxemburgo representa 46% das vendas", sublinha o documento.

Com os alojamentos que arrenda, vende ou através do apoio social que presta, o Fundo de Habitação chega, atualmente, a 5.000 residentes.