Fraude de milhões na CNS. Sandra condenada a sete anos de prisão

Durante dez anos, o esquema bem arquitetado e liderado por Sandra T., funcionária da Caisse Nationale de Santé (CNS) do Luxemburgo, permitiu-lhe desviar cerca de dois milhões de euros da instituição, através de reembolsos de prestações fictícias.

Para tal, Sandra T. utilizou os números de segurança social dos seus cúmplices, o marido Rocco F., o amigo de infância Paulo R. e do ex-companheiro deste Alcides D..

A sentença foi lida na quinta-feira e o Tribunal do Luxemburgo condenou a mulher, de 56 anos, a sete anos de prisão, três dos quais com pena suspensa, e ao pagamento de uma multa de 100 mil euros.

Os seus cúmplices, Rocco F., Paulo R. e Alcides D. foram condenados a penas de cinco anos de prisão, metade das quais suspensas, e ao pagamento de multas de 50 mil euros, cada um.

Houve ainda outro envolvido no esquema, António M., que beneficiou dos dinheiros roubados, mas não foi constituído réu principal.

Devolver todo o dinheiro

Em 2019, quando foi descoberta esta mega fraude de milhões contra a CNS, António M. entregou-se logo às autoridades, tendo já devolvido os cerca de 30 mil euros que terá recebido de Sandra T., provenientes do esquema. O tribunal condenou-o a uma multa de 1.500 euros e a 18 meses de prisão cuja execução se encontra integralmente suspensa.

No total, Sandra T. e o marido Rocco F. têm de devolver à CNS a quantia de 451.866,97 euros, escreve o Luxemburger Wort. Por seu turno, Sandra T. e os outros dois cúmplices, Paulo R. e Alcides D., têm também de reembolsar em conjunto mais de 1,62 milhões àquela entidade, adianta este diário. O objetivo é que os condenados devolvam todo o dinheiro roubado.

Após esta sentença, todas as partes têm 40 dias para contestar a decisão do tribunal.

Apanhados por acaso

Ao fim de dez anos, o esquema mesmo ilícito ganha rotina e perde-se o cuidado. Foi assim que Sandra T. foi apanhada. Por um documento deixado esquecido numa fotocopiadora no seu local de trabalho, na CNS.

Um estagiário encontrou este documento que considerou suspeito e as autoridades entraram em ação. Era o final de uma vida vivida acima das possibilidades financeiras de Sandra T., com cerca dois milhões que foram sendo gastos em férias, roupas, carros de luxos e outros benefícios que lhe seriam impossíveis só com o seu salário.

Esquema simples

A antiga funcionária desviou a maior parte do dinheiro para a conta do amigo Paulo R., através de reembolsos de prestações fictícias e este ia-lhe devolvendo o montante. No total, restituiu-lhe metade do que caiu na sua conta, como escreveu o Luxemburger Wort, que acompanhou o caso.

Sandra T. também transferiu da mesma forma dinheiro para a conta conjunta que tinha com o marido Rocco F.. Em tribunal, alegou, porém, que este desconhecia o seu esquema fraudulento. Também saiu em defesa de Alcides D., garantindo que este não sabia da combinação ilegal entre ela e o então companheiro deste, Paulo R..

"Robin dos bosques"

Durante o julgamento, um colaborador da CNS explicou que na instituição os processos de reembolso não são alvo de inspeção, escreveu o Luxemburger Wort, embora sejam necessárias várias etapas para concretizar o pagamento. A verdade é que Sandra T. tinha caminho livre para agir e reembolsar ficticiamente o seu marido e amigos.

Em tribunal, a ex-funcionária da CNS mostrou-se arrependida pelo desvio de milhões de dinheiros públicos. Sandra T. defendeu-se dizendo que começou a fraude por urgência financeira, e que seria só uma vez, mas depois foi continuando, para ajudar os amigos também em apertos financeiros. "Nunca esteve previsto que durasse dez anos", declarou durante o julgamento.

Definiu-se como “uma espécie de Robin dos Bosques”. Comparação que a juíza recusou, dado que Sandra T. ficou com a maior parte do dinheiro desviado.