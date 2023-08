Fraude de milhões na CNS. "Gastámos esse dinheiro"

Share this with email

Em julho de 2019, Sandra T. foi interrogada pela polícia criminal. A ex-funcionária da Caisse Nationale de Santé (CNS) terá desviado cerca de dois milhões de euros durante um período de dez anos. A fraude fora descoberta meses antes. "Sei que roubei o Estado. Mas não queria ficar com o dinheiro de ninguém", disse durante o interrogatório. "Só posso dizer que, no início, tive apenas acesso a uma pequena quantia de dinheiro na fronteira".

Cerca de quatro anos depois, a mulher de 56 anos viu-se no banco dos réus juntamente com quatro alegados cúmplices. No entanto, o caso irá para um tribunal de recurso. Isto porque pelo menos um arguido interpôs recurso antes do fim do prazo de 40 dias. Em julho, os juízes da 18ª Câmara Criminal tinham considerado os cinco arguidos culpados.

Sandra T. foi condenada em primeira instância a uma multa de 100.000 euros e a sete anos de prisão, três dos quais suspensos. O coarguido Rocco F., o seu companheiro Paulo R. e o seu ex-companheiro Alcides E. foram condenados a uma multa de 50.000 euros e a uma pena de prisão de cinco anos. Metade desta pena será suspensa.

António M., que se entregou às autoridades por sua própria iniciativa em 2019 e desempenhou um papel relativamente menor, foi condenado a uma multa de 1.500 euros e 18 meses de pena suspensa.

Dinheiro à distância de um clique

Por detrás da fraude estava um esquema relativamente simples. Utilizando o programa informático da CNS, Sandra T. efetuou reembolsos de prestações fictícias. Ao fazê-lo, acedeu aos números de segurança social e às contas dos outros réus. A maior parte do montante foi desviado através de Paulo R., que terá recebido reembolsos ilegais desta forma e devolvido metade do montante a Sandra T., ex-funcionária na CNS.

No seio da CNS, a arguida tinha efetivamente carta branca. Os reembolsos não eram controlados. E assim, foi apenas por coincidência que a fraude acabou por ser denunciada. Um estagiário descobriu um documento suspeito numa fotocopiadora. O rasto levou então a Sandra T. e a outro funcionário da CNS no início de 2019. Ambos tinham desviado fundos.

O caso de fraude será levado ao Tribunal de Recurso. © Créditos: Lex Kleren

A outra funcionária., que alegadamente terá desviado 50.000 euros, será provavelmente poupada a um processo judicial. O Ministério Público ofereceu-lhe a possibilidade de um "acordo", o chamado "jugement sur accord", o que significa que Ministério Público e arguido chegam a acordo para estabelecer uma sentença fora do âmbito do tribunal.

Juízes não acreditam nos argumentos dos arguidos

Sandra T. e o seu companheiro Paulo R. não negaram a fraude. No entanto, afirmaram que os restantes acusados não tinham conhecimento dos seus esquemas. Em tribunal, Rocco F. e Alcides E. declararam ser inocentes. O ex-marido de Sandra T. sublinhou que a mulher tinha tomado conta das finanças e das contas da família. Não se aperceberaa de quaisquer transferências. Também não se tinha apercebido de qualquer alteração notória no estilo de vida do casal. Alcides E. também fez declarações semelhantes.

Contudo, os juízes não acreditaram nos arguidos. De acordo com as investigações, Sandra T. e o companheiro tinham um salário mensal conjunto entre 5.000 e 6.000 euros. A fraude terá dado origem a um rendimento adicional, em média, de cerca de 8.000 euros.

As afirmações de inocência também contradizem as declarações feitas ao departamento de investigação criminal. Durante um interrogatório em julho de 2019, Sandra T. disse: "Simplesmente, gastámos esse dinheiro. Vivemos além de nossas possibilidades reais nos últimos anos."

Falta de remorsos em tribunal

As confissões da arguida principal tiveram apenas uma influência limitada na determinação da pena. Tal como os juízes explicaram na fundamentação da sentença, a mulher apenas confessou uma pequena parte da fraude, na primeira fase. Só quando foi confrontada com vários outros elementos incriminatórios é que fez novas confissões. Durante todo o processo, não falou dos pagamentos a António M.. Estes só vieram à tona porque o homem se entregou às autoridades.

Os juízes também consideraram que Sandra T. não demonstrou qualquer remorso credível e que agiu como se a fraude não tivesse efetivamente prejudicado ninguém. A mulher apresentou-se como uma espécie de "Robin dos Bosques". Também não fez qualquer esforço para indemnizar a CNS. A arguida foi condenada a pagar essa indemnização em primeira instância.

Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Ana Tomás.