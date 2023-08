Fingiu ser cliente para roubar joias em Differdange

Share this with email

Uma mulher tentou roubar joias numa loja na Avenue de la Liberté, em Differdange, por volta das 16h de sábado, informou a polícia grã-ducal em comunicado.

A suspeita entrou na loja no papel de cliente e a funcionária mostrou-lhe vários colares e pulseiras que estavam dispostos num expositor de joalharia. A mulher agarrou o objeto com as joias, mas a lojista também o puxou, o que levou a uma altercação entre as duas no balcão.

Eventualmente, a funcionária conseguiu que a mulher largasse o expositor, bem como expulsá-la do estabelecimento.

A suspeita acabou por fugir de mãos vazias pela rue Michel Rodange. A polícia conduziu buscas para encontrar a mulher na área envolvente, sem sucesso.