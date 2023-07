Findel é o segundo aeroporto com menos stress da Europa

Share this with email

Com os aeroportos europeus a registarem um número recorde de passageiros em junho, incluindo mais de 5,6 milhões em Frankfurt e 2,5 milhões em Copenhaga - níveis não vistos desde a pandemia - é difícil não ter momentos de tensão com as filas enormes e os tempos de espera.

Passar por um aeroporto é muitas vezes uma experiência stressante e, enquanto algumas pessoas apreciam a azáfama deste mundo à parte, outras não vêem a hora de entrar no avião e deixar tudo para trás.

Para aliviar um pouco a pressão, pode ser uma boa ideia escolher destinos que não atraiam multidões de turistas e cujo aeroporto esteja perto do centro da cidade. Estes são alguns dos fatores que reduzem o stress, segundo um estudo publicado no Schengen Visa Info, com base em dados fornecidos pela empresa de aluguer de automóveis StressFreeCarRental.

Pagar mais do que o normal por um lugar de estacionamento pode ser outra fonte de stress, por isso, a análise também tem em conta as taxas de estacionamento.

De acordo com os resultados, é melhor apostar no norte da Europa. No caso, o destino é a Dinamarca - não Copenhaga, mas Billund, já conhecida dos fãs da Lego pelo seu parque Legoland.

Em 2022, este aeroporto recebeu cerca de 3,7 milhões de passageiros, enquanto o aeroporto de Heathrow, em Londres, recebeu mais de 61 milhões.

Outra vantagem desta cidade, a três horas de carro da capital, é também a proximidade do seu aeroporto ao centro da cidade, apenas 5,9 km. A única crítica que pode ser feita diz respeito à escolha limitada de restaurantes, com apenas cinco opções, em comparação com nove no aeroporto do Luxemburgo, que vem em segundo lugar no ranking, e 10 no aeroporto de Vilnius, na Lituânia, que vem em terceiro lugar na lista dos aeroportos menos stressantes da Europa.

Em Espanha, é apostar nas ilhas baleares, já que Menorca ocupa o quarto lugar neste. Para os amantes da Grécia, há Corfu, que recebeu apenas 3,7 milhões de viajantes em 2022 (7º). As opções em Itália incluem o aeroporto de Turim (9.º) e Cagliari, na Sardenha (10.º).

Top 10

1 - Billund (Dinamarca)

2- Luxemburgo

3 - Vilnius (Lituânia)

4 - Menorca (Espanha)

5 - Hannover (Alemanha)

6 -Newcastle (Reino Unido)

7- Corfu (Grécia)

8 - Trondheim (Noruega)

9 - Turin (Itália)

10 - Cagliari (Itália)