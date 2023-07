Fim das férias coletivas na construção? Nova petição é a favor

Uma petição lançada esta quarta-feira quer acabar com a paragem obrigatória em agosto para fazer face à crise.

O setor da construção no Luxemburgo está a viver uma crise profunda que começou em 2020 e que pode agravar-se depois do verão.

Com a paragem para as férias coletivas à porta (de sexta, 28 de julho, a 20 de agosto, domingo), uma nova petição foi submetida esta quarta-feira para mudar definitivamente a jornada de trabalho.

No caso, o texto pede o fim desta paragem coletiva em agosto, para que "as empresas que querem trabalhar não sejam obrigadas a fechar por três semanas e possam ganhar dinheiro durante esse período", escreve o peticionário Martin Heynen.

Ou seja, as empresas continuariam de portas abertas no mês mais esperado pelos imigrantes e, provavelmente, as férias passariam a variar consoante a demanda.

A petição assume também um tom de protesto com a frase "os invernos em que alguém fica bloqueado por causa das palavras já foram longos o suficiente."

A construção, um dos maiores setores de trabalho no Luxemburgo, engloba cerca de 4.000 empresas que empregam cerca de 60.000 trabalhadores, incluindo muitos portugueses.