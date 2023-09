Festa do vinho na Mosela animou o fim de semana. Veja as imagens

O festival da uva e do vinho atraiu, mais uma vez, milhares de visitantes a Grevenmacher.

Foram muitos os visitantes e amantes do vinho que celebraram a 73.ª edição da tradicional "Drauwen-a Wäifest", em Grevenmacher, no fim de semana.

No domingo, 41 carros alegóricos, grupos de marchas e bandas de música desfilaram pelas ruas da cidade da Mosela, até à Schiltzeplatz, num espetáculo de cor e animação.

Para além do desfile, não faltaram as animações para os mais novos, os dj's para animar a noite ou as danças tradicionais.

O destaque foi, claro, para as bancas de bebidas que convidavam à degustação de vinhos regionais, o mote da festa. No sábado à noite, houve ainda fogos de artifício nas margens do Mosela.

Este ano, além dos participantes locais e regionais, grupos da Alemanha, Holanda, Portugal, Espanha e Ucrânia animaram o público presente.

(Artigo original publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)